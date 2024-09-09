Як Росія таємно пробирається в консервативні ЗМІ Америки та поезія, що допомагає описати жахи війни. Акценти світових медіа 9 вересня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 9 вересня.

Росія заплатила американській медіакомпанії за просування прокремлівських повідомлень

Фото: Співзасновниця Tenet Media Лорен Чен/Джейсон Девіс, Getty Images

The New York Times пишуть, що на початку 2022 року в США зареєстрували нову компанію, яка створила соціальну мережу під назвою Tenet Media. З часом на сайті почали публікувати сотні відео з гострими політичними коментарями, а також теоріями змови про фальсифікації виборів, Covid-19, іммігрантів і війну Росії з Україною, які потім рекламувалися в усіх соціальних мережах.

"Федеральна прокуратура тепер каже, що все це була таємна операція російського впливу. Міністерство юстиції звинуватило двох росіян у допомозі організувати виплати компанії Tenet на суму 10 мільйонів доларів у схемі використання цих зірок для поширення дружніх до Кремля повідомлень".

Ніна Янкович, співзасновниця правозахисної групи у Вашингтоні, яка бореться з дезінформацією в Інтернеті American Sunlight Project, сказала, що це класичний випадок відмивання інформації. За її словами, росіяни та інші іноземні гравці десятиліттями використовували його, щоб приховати джерело операцій впливу.

"У цьому випадку вони обрали впливових людей, які вже брали участь у приманці гніву, використовуючи існуючі розколи в суспільстві для переглядів".

Отримавши російські гроші, "Тенет", безумовно, добре заплатив деяким своїм впливовим особам. Компанія виплатила щонайменше $8,7 млн трьом таким людям, імена яких не називаються, але, судячи з деталей обвинувального висновку, таких як кількість підписників у соціальних мережах, їх звуть Рубін, Пул і Джонсон.

Так, наприклад, згідно з обвинуваченням, Рубін отримував 400 000 доларів на місяць, плюс 100 000 доларів за підписання, щоб створювати чотири відео на тиждень на YouTube-каналі Тенета. Своєю чергою Пулу платили 100 000 доларів за відео, яке він знімав щотижня.

"Власних слів недостатньо" - журналістка про роботу на війні

Фото: Ліндсі Гілсум

Журналістка та міжнародна редакторка Channel 4 News Ліндсі Гілсум працювала понад 40 років на війні. У зазначають - жінка завжди носила з собою книгу віршів, бо власних слів їй не вистачало, щоб описати побачене.

Авторка пише, що поети не мають відповідей, але вони можуть допомогти нам зрозуміти наші власні дії та реакції та знайти шлях крізь темряву.

"Життя тих, кого спіткала війна, включно з дітьми, військовозобов’язаними та мирними жителями, безнадійне та жалюгідне. Але ті, хто вирішив побувати на війні – гуманітарні працівники, журналісти, військові волонтери – діляться секретом. Війна надає вашому життю мети та сенсу. Раптом ви повірите, що знаєте, що важливо, а що можна відкинути як неважливе. Кольори яскравіші, а гори чіткіші. Ти живеш моментом. Це чудове товариство з іншими людьми, які переживають те саме, і переживання майже невдач дає вам шалений прилив адреналіну. Спільний страх перетворюється на сміх, якого ніхто поза групою не може зрозуміти".

У вересні 2022 року, через кілька днів після того, як російські війська відступили з українського міста Ізюм, Ліндсі стояла біля багатоквартирного будинку, який був розбитий ракетою. П'ятдесят чотири мешканці загинули під час російської атаки. Фіолетові та жовті дикі квіти росли на уламках, що заповнили прірву між двома частинами будинку.

"Це не будинки. Це простір між будинками. Це не вулиці, які існують. Це вулиці, яких більше не існує. Слова з вірша Джеймса Фентона 1981 року "Німецький реквієм" про вибіркову пам'ять у Другій світовій війні прийшли до мене, коли я вже не могла знайти свою власну", - пише журналістка.

Вона також наголошує - для журналістів важливо, використовуючи будь-які інструменти, які є, протистояти брехні, яка завжди лунає під час війни, і наскільки це можливо показувати правду того, що відбувається.