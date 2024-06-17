Проросійський президент Словаччини Пеллегріні анонсував візит в Україну

Про це він сказав телеканалу RTVS's, передає Tlačová agentúra Slovenskej republiky.

"Я планую відвідати всі сусідні країни, включно з Україною", – заявив Пеллегріні в неділю, 16 червня.

За його словами, він спочатку відвідає Чехію.

Новообраний президент у своїй промові неодноразово наголошував на важливості членства Словаччини в Європейському Союзі та НАТО.