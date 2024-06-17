Проросійський президент Словаччини Пеллегріні анонсував візит в Україну
Новообраний проросійський президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив про намір найближчим часом відвідати Україну
Про це він сказав телеканалу RTVS's, передає Tlačová agentúra Slovenskej republiky.
"Я планую відвідати всі сусідні країни, включно з Україною", – заявив Пеллегріні в неділю, 16 червня.
За його словами, він спочатку відвідає Чехію.
Новообраний президент у своїй промові неодноразово наголошував на важливості членства Словаччини в Європейському Союзі та НАТО.
- У Словаччині 15 червня офіційно склав присягу та приступив до виконання обов’язків президент Петер Пеллегріні, який у минулому обіймав посаду прем’єр-міністра та голови парламенту.
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