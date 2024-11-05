Протрампівський блогер заявив, що на замовлення РФ публікував фейки про вибори у США, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що прокремлівський пропагандист заплатив американському блогеру $100 за публікацію фейкового відео іммігрантів з Гаїті, які стверджують, що голосують на виборах президента США. Натомість цей платіж був одним із кількох, які він отримав від "зареєстрованого російського агента" для публікації в соціальних мережах напередодні виборів.

Як стало відомо CNN, протрампівський блогер, який використовує дескриптор @AlphaFox78 на X, є американцем, який проживає в Массачусетсі. Він погодився поговорити з CNN про публікації на умовах анонімності.

На його фейковому відео гаїтянський іммігрант стверджує, що принаймні двічі проголосує у штаті Джорджія за кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Держсекретар Джорджії спростував цей запис. Він заявив, що все на відео було сфальсифіковано - у ньому брали участь російські актори-інфлюенсери.

За словами блогера, російський пропагандист Симеон Бойков, відомий як AussieCossack, запропонував йому $100 за розміщення відео, на що він погодився. Людина, обізнана з ситуацією, підтвердила CNN, що від Бойкова блогеру в Массачусетсі було відправлено кілька платежів.

Документи, перевірені CNN, показують, що Бойков є зареєстрованим іноземним агентом Росії в Австралії, де він працює на російські державні ЗМІ, пишучи та публікуючи в Інтернеті англійською та російською мовами.

"Робочі відносини між AlphaFox і Бойковим, про які раніше не повідомлялося, розкривають ще один спосіб, за допомогою якого Росія намагалася ввести дезінформацію під час президентських виборів 2024 року", - пишуть журналісти.