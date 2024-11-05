Протрампівський блогер заявив, що на замовлення РФ публікував фейки про вибори у США, - CNN
Впливовий американський блогер, який підтримує кандидата в президенти Дональда Трампа, розповів, що на замовлення російського пропагандиста публікував фейки про президентські вибори США
Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що прокремлівський пропагандист заплатив американському блогеру $100 за публікацію фейкового відео іммігрантів з Гаїті, які стверджують, що голосують на виборах президента США. Натомість цей платіж був одним із кількох, які він отримав від "зареєстрованого російського агента" для публікації в соціальних мережах напередодні виборів.
Як стало відомо CNN, протрампівський блогер, який використовує дескриптор @AlphaFox78 на X, є американцем, який проживає в Массачусетсі. Він погодився поговорити з CNN про публікації на умовах анонімності.
На його фейковому відео гаїтянський іммігрант стверджує, що принаймні двічі проголосує у штаті Джорджія за кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс. Держсекретар Джорджії спростував цей запис. Він заявив, що все на відео було сфальсифіковано - у ньому брали участь російські актори-інфлюенсери.
За словами блогера, російський пропагандист Симеон Бойков, відомий як AussieCossack, запропонував йому $100 за розміщення відео, на що він погодився. Людина, обізнана з ситуацією, підтвердила CNN, що від Бойкова блогеру в Массачусетсі було відправлено кілька платежів.
Документи, перевірені CNN, показують, що Бойков є зареєстрованим іноземним агентом Росії в Австралії, де він працює на російські державні ЗМІ, пишучи та публікуючи в Інтернеті англійською та російською мовами.
"Робочі відносини між AlphaFox і Бойковим, про які раніше не повідомлялося, розкривають ще один спосіб, за допомогою якого Росія намагалася ввести дезінформацію під час президентських виборів 2024 року", - пишуть журналісти.
- За кілька годин до початку голосування на президентських виборах у США 5 листопада, американська влада попередила про масштабну дезінформаційну кампанію з боку Росії.
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