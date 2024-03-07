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"Путін нехтує будь-якими нормами": представники ЄС і США відреагували на удар РФ по Одесі під час візиту туди Зеленського та прем'єра Греції

7 березня, 2024 четвер
06:46
Світ Зеленський та Міцотакіс

Світові лідери відреагували та засудили удар Росії по Одесі під час візиту туди президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кірьякоса Міцотакіса

Про це вони заявили у соціальних мережах.

Президентка Єврокомісії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила російську атаку по Одесі та заявила, що світ на боці України.

"Я рішуче засуджую підлий напад Росії на Одесу під час візиту Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса. Ця нова спроба терору нікого не залякає - ні двох лідерів на місцях, ні відважний народ України", - написала вона.

Президент Європейської Ради

Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав атаку на Одесу ознакою її "боягузливої тактики".

"Напад на Одесу під час візиту Президента Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса є ще однією ознакою боягузливої тактики Росії в її агресивній війні проти України. Це гідно осуду і нижче навіть за те, як Кремль чинить зазвичай": написав Мішель.

Речник генсека ООН

Речник генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що атака по Одесі - "ще один приклад жахливих наслідків цього конфлікту", пише "Укрінформ".

"Ми бачили ці повідомлення… Очевидно, що це ще один приклад жахливих наслідків цього конфлікту. Ми вкотре засуджуємо будь-які напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру", - сказав речник.

Президентка Молдови

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що війна Росії проти України "становить загрозу для спільної безпеки в Європі".

"Молдова різко засуджує нахабний ракетний удар Росії по Одесі. Націлювання на
Володимира Зеленського та Кіріакоса Міцотакіса. Місце зустрічі викликає занепокоєння. Війна Росії проти України становить пряму загрозу нашій спільній безпеці в Європі. Термінова підтримка України є вкрай необхідною", - сказала президентка Молдови.

Речник Державного департаменту США

Речник Державного департаменту США Метью Міллер також відреагував на обстріл Одеси та заявив, що це ще раз демонструє, наскільки критичною є потреба ЗСУ в додаткових засобах протиповітряної оборони.

"Цей удар є ще одним нагадуванням про те, що Росія продовжує обстрілювати Україну щодня. І це є нагадуванням про потребу України в ракетах-перехоплювачах протиповітряної оборони", - сказав він.

Глава європейської дипломатії

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель засудив ракетний обстріл Одеси. 

Безрозсудна повітряна атака на Одесу, коли Президент і прем'єр-міністр перебували у місті, щоб вшанувати пам'ять жертв удару безпілотника по житловому будинку 2 березня, вкотре доводить нехтування Путіним будь-якими нормами та його готовність до ескалації", - написав Боррель.

Посолка Сполучених Штатів

Посолка Сполучених Штатів Бріджит Брінк заявила, що Росія "знову демонструє, що Росія не цінує людське життя".

"Сьогодні Росія вкотре показала, що їй байдуже людське життя, завдавши удару балістичною ракетою по Одесі, в результаті якого, як повідомляється, загинуло п’ятеро людей і ще було поранено. Україна потребує нашої непохитної підтримки зараз, коли вона продовжує захищатися від несправедливої ​​та жорстокої агресії Росії", - написала Брінк.

  • Зранку середи, 6 березня, російські терористи обстріляли Одесу, відомо про жертв і поранених. У цей час Зеленський та Міцотакіс відвідували місто.

Теги:
Україна
ЄС
Греція
Одеса
ООН
Молдова
Єврокомісія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
США
Жозеп Боррель
Мая Санду
Урсула фон дер Ляєн
Світ про Україну
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