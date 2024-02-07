Путін переніс візит до Туреччини
Президент РФ Володимир Путін відклав візит до Туреччини, який був запланований на 12 лютого
Про це повідомляє ТАСС.
За словами дипломатичного джерела видання в Туреччині, візит російського президента до Анкари відклали. Інших подробиць не повідомлялося.
"Візит відклали. Подробиці поки невідомі", - сказав співрозмовник.
- 20 січня стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган очікує на прибуття до нього з офіційними візитами президентів Росії та Ірану. Тоді зазначалося, що приїзд Путіна запланований на 12 лютого.
- 29 січня у Кремлі заявили, що однією з основних тем переговорів Путіна з Ердоганом буде Україна.
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