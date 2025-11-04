Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Путін підписав закон про призов у РФ протягом усього року

Путін підписав закон про призов у РФ протягом усього року

Марія Музиченко
4 листопада, 2025 вiвторок
17:28
Світ російський диктатор Володимир Путін

У вівторок, 4 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про призов на військову службу протягом календарного року

Зміст

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Володимир Путін ухвалив закон про призов на військову службу протягом календарного року - з 1 січня по 31 грудня.

Читайте також: "Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій

  • 28 жовтня російська держдума прийняла закон, що дозволяє призов на військову службу протягом усього року.
Теги:
Новини
Росія
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
Рустем Умєров
Автор Анатолій Буряк
2 листопада, 2025 неділя
Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін
Карта бойлвих дій за 25-31 жовтня
Автор Оксана Ліховід
3 листопада, 2025 понедiлок
"Кіл зона" постійно розширюється: офіцер "Легіону Свободи" про ситуацію в Покровську
вибух, ракетна атака
Автор Ірена Моляр
3 листопада, 2025 понедiлок
Росіяни вибили практично все, що у нас могло випускати балістику, - авіаексперт Романенко
Київ
+11°C
