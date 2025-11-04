Путін підписав закон про призов у РФ протягом усього року
У вівторок, 4 листопада, російський диктатор Володимир Путін підписав закон про призов на військову службу протягом календарного року
Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".
Володимир Путін ухвалив закон про призов на військову службу протягом календарного року - з 1 січня по 31 грудня.
Читайте також: "Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
- 28 жовтня російська держдума прийняла закон, що дозволяє призов на військову службу протягом усього року.
