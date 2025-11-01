Росія ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців
Українців на тимчасово окупованих територіях можуть примусово відправляти до війська будь-якого дня
Про це інформує Центр національного спротиву.
Як повідомляє ЦНС, росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до війська протягом усього року — з 1 січня по 31 грудня. Тобто після отримання електронної повістки громадянин зобов’язаний з’явитися до "військкомату" не пізніше ніж через 30 днів.
Тим часом, окупаційна влада вже почала готуватися до примусової мобілізації українців у Мелітополі.
"Окупаційні "військкомати" отримали вказівки з москви — почати складання "військових списків" чоловіків від 18 до 50 років", — йдеться у повідомленні.
За інформацією джерела, у місті знову проводять поквартирні обходи, перевіряють документи, особливо у представників робітничих професій — працівників комунальних служб, будівельників і охоронців.
"Тих, кого можна швидко кинути на "другу лінію" без підготовки, фіксують у першу чергу", — зазначають у Центрі.
- 28 жовтня, російська держдума ухвалила закон, який передбачає призов на військову службу протягом усього календарного року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.69 Купівля 41.69Продаж 42.15
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе