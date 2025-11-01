Росія ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців

Про це інформує Центр національного спротиву.

Як повідомляє ЦНС, росія ухвалила закон, який дозволяє проводити призов до війська протягом усього року — з 1 січня по 31 грудня. Тобто після отримання електронної повістки громадянин зобов’язаний з’явитися до "військкомату" не пізніше ніж через 30 днів.

Тим часом, окупаційна влада вже почала готуватися до примусової мобілізації українців у Мелітополі.

"Окупаційні "військкомати" отримали вказівки з москви — почати складання "військових списків" чоловіків від 18 до 50 років", — йдеться у повідомленні.

За інформацією джерела, у місті знову проводять поквартирні обходи, перевіряють документи, особливо у представників робітничих професій — працівників комунальних служб, будівельників і охоронців.

"Тих, кого можна швидко кинути на "другу лінію" без підготовки, фіксують у першу чергу", — зазначають у Центрі.