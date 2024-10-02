Путін підписав закон про звільнення від кримінальної відповідальності підсудних, які готові воювати проти України

Про це повідомляє видання Медуза.

Зазначається, що підсудних звільнятимуть від відповідальності, якщо вони підпишуть контракт із міноборони РФ або потраплять під мобілізацію.

У виданні також додають, що наразі контракт на участь у війні проти України можуть підписати тільки ті, хто перебуває під слідством або вже засуджені у кримінальній справі.

Більше про законопроєкт

Минулого тижня Держдума РФ прийняла законопроєкт, за яким підсудних, котрі пішли на військову службу за мобілізацією чи контрактом, звільнятимуть від кримінальної відповідальності.

Відповідно до прийнятого законопроєкту, під час військової служби підсудними їхні провадження у кримінальних справах призупинять, а запобіжні заходи скасують.

Також призупинити судочинство можуть стосовно особи, яка вчинила злочин під час проходження військової служби, мобілізації та воєнного стану.

Водночас повністю звільнитися від кримінальної відповідальності підсудні матимуть змогу після звільнення з військової служби (за віком, станом здоров'я, у зв'язку із закінченням періоду мобілізації, скасуванням воєнного стану) або ж після отримання державної нагороди.

Також Держдума РФ прийняла в другому й третьому читаннях законопроєкт, згідно з яким дозволять підписувати контракти стосовно проходження військової служби з обвинуваченими у ході судового провадження.