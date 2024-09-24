Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Російська дума схвалила звільнення підсудних за участь у війні проти України

Російська дума схвалила звільнення підсудних за участь у війні проти України

Дар'я Куркіна
24 вересня, 2024 вiвторок
15:28
Світ Держдума РФ

Держдума РФ прийняла законопроєкт, за яким підсудних, котрі пішли на військову службу за мобілізацією чи контрактом, звільнятимуть від кримінальної відповідальності

Зміст

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Держдуму РФ.

Відповідно до прийнятого законопроєкту, під час військової служби підсудними їхні провадження у кримінальних справах призупинять, а запобіжні заходи скасують.

Також призупинити судочинство можуть стосовно особи, яка вчинила злочин під час проходження військової служби, мобілізації та воєнного стану.

Водночас повністю звільнитися від кримінальної відповідальності підсудні матимуть змогу після звільнення з військової служби (за віком, станом здоров'я, у зв'язку із закінченням періоду мобілізації, скасуванням воєнного стану) або ж після отримання державної нагороди.

Також Держдума РФ прийняла в другому й третьому читаннях законопроєкт, згідно з яким дозволять підписувати контракти стосовно проходження військової служби з обвинуваченими у ході судового провадження.

Раніше чинним російським законодавством заборонялось укладати військові контракти з обвинуваченими, якщо їхні справи перебували в суді. Звільнитись від відповідальності шляхом підписання контракту на війну могли або підозрювані, які перебували під слідством, однак справи не передали до суду, або засуджені.

  • Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до міноборони РФ і Кремля повідомляло, що в російській армії фіксується дефіцит солдатів на тлі найвищих втрат із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації.
Теги:
Кримінал
Росія
російська армія
мобілізація
Війна з Росією
Читайте також:
ССО ЗСУ
Автор Марія Науменко
23 вересня, 2024 понедiлок
Українські десантники прорвали ще одну ділянку на російському кордоні
Покровськ
Автор Катерина Єсікова
23 вересня, 2024 понедiлок
Британська розвідка оцінила, скільки кілометрів залишилося окупантам до Покровська
Місяць
Автор Катерина Єсікова
22 вересня, 2024 неділя
Навколо Землі тимчасово обертатимуться два Місяці: як це
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.22
    Купівля 41.22
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 45.84
    Продаж 46.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 вересня
15:52
новини Львівщини
Росіяни обстрілюють КАБами середмістя Харкова: під бомбардуванням житлові райони
15:45
Аналітика
робота_документи_підрахунки
Улітку 2024 року різко зросла кількість жінок-ФОПів на тлі загального спаду реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців. Дослідження YouControl
15:41
Литва прапор
Сейм Литви підтримав заборону на в'їзд до РФ співробітників, які працюють з секретною інформацією
15:27
Підвищення податків: чому замість боротьби з тіньовими схемами держава посилює тиск на чесний бізнес?
15:25
Голодомор
Національна рада Швейцарії визнала Голодомор в Україні актом геноциду
15:21
дрон, БПЛА
Армія РФ з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку
15:13
Меріл Стріп
Меріл Стріп виступила на захист жінок в Афганістані: "Кішка має більше свободи"
15:11
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
14:55
Ексклюзив
Окупанти мають можливість вийти до КП "Водоканал" у Вугледарі й далі просуватися вглиб міста, - військовий експерт Коваленко
14:53
ЯК-130
Повітряні сили повідомили про порушення повітряного простору з території Білорусі, Гаюн заявив про винищувач
14:06
OPINION
СЗЧ — це не просто не вихід, це катастрофа
13:56
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про близькість кінця війни, в Кремлі відреагували
13:40
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган закликав США зняти санкції з Туреччини, які перешкоджають оборонним закупівлям країни
13:39
Росія вже кілька тижнів постачає сиру нафту до Європи, порушуючи санкції ЄС, - FAZ
13:23
У Криму викладача відсторонили за те, що назвав українську владу легітимною, - Жовта Стрічка
13:10
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
План Зеленського з перемоги України передбачає запрошення до НАТО, - Єрмак
13:08
Marvel випустив трейлер фільму "Громовержці*", який обʼєднає суперлиходіїв
13:03
Чат-бот Meta зі штучним інтелектом говоритиме голосами акторів, зокрема Джуді Денч та Джона Сіни, - Reuters
12:57
свиняча голова
У Німеччині невідомі облили будинок українських біженців свинячою кров'ю
12:46
Україна повернула 4 дітей з ТОТ
З ТОТ Херсонщини повернули 16-річного хлопця та 18-річну дівчину
12:38
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: РФ підняла авіацію
12:32
Росіяни атакували Костянтинівку двома КАБами: загинув чоловік, є поранені
12:29
Міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив фільми національного конкурсу
12:26
холодна осінь
Синоптикиня Наталка Діденко попередила про дощі в деяких областях і сказала, коли чекати на похолодання
12:22
США передали Україні історичні артефакти, викрадені Росією
12:16
"Ситуація навколо міста критична": DeepState заявляє, що окупанти рівняють Вугледар із землею
12:13
Ексклюзив
Мусієнко
"Каже про гарантії": військовий експерт Мусієнко прокоментував заяву Павела щодо шансів України повернути всі території
12:06
у Лондоні затопило футбольне поле
Місячна норма впродовж доби: в Британії опади спричинили повінь, у Лондоні затопило футбольне поле
12:00
OPINION
План Перемоги чи завіса?
11:54
Нова Зеландія
Нова Зеландія посилила санкції проти Росії та Білорусі за вторгнення в Україну
11:46
Революція гідності, Майдан
Справи Майдану: екскерівників СБУ та 20 високопосадовців ФСБ судитимуть за перешкоджання протестам і підривні дії
11:28
TikTok
TikTok видалив пов'язані з російськими медіагрупами акаунти за "операції прихованого впливу" на тлі президентських перегонів у США
11:25
Роман "Хто ти такий?" військового Артема Чеха видадуть у США
11:22
Нідерланди
Нідерланди виділяють майже €210 млн на відновлення критичної інфраструктури України
11:15
Франція
До кінця року Франція надасть Україні щонайменше 60 млн євро на підтримку енергетики
11:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець розповів, як можливо протидіяти коригованій авіабомбі УПМБ Д-30СН
10:43
Вийшов новий трейлер "Гладіатора 2", який розкрив звʼязок персонажів Пола Мескаля та Рассела Кроу
10:34
Огляд
міжнародний огляд
Союзники непокояться надмірним політичним втручанням в енергетичний сектор України та провал запуску "Сармата" - акценти світових ЗМІ 24 вересня
10:30
Наводив ракети на свою бригаду та планував втекти до РФ: військового з Харкова арештували за підозрою в держзраді
10:24
Ізраїль, ЦАХАЛ
"Хезболла" атакувала підприємство з виробництва вибухівки та аеропорт в Ізраїлі: США заявили, що проти операції ЦАХАЛу в Лівані
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV