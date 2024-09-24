Російська дума схвалила звільнення підсудних за участь у війні проти України
Держдума РФ прийняла законопроєкт, за яким підсудних, котрі пішли на військову службу за мобілізацією чи контрактом, звільнятимуть від кримінальної відповідальності
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Держдуму РФ.
Відповідно до прийнятого законопроєкту, під час військової служби підсудними їхні провадження у кримінальних справах призупинять, а запобіжні заходи скасують.
Також призупинити судочинство можуть стосовно особи, яка вчинила злочин під час проходження військової служби, мобілізації та воєнного стану.
Водночас повністю звільнитися від кримінальної відповідальності підсудні матимуть змогу після звільнення з військової служби (за віком, станом здоров'я, у зв'язку із закінченням періоду мобілізації, скасуванням воєнного стану) або ж після отримання державної нагороди.
Також Держдума РФ прийняла в другому й третьому читаннях законопроєкт, згідно з яким дозволять підписувати контракти стосовно проходження військової служби з обвинуваченими у ході судового провадження.
Раніше чинним російським законодавством заборонялось укладати військові контракти з обвинуваченими, якщо їхні справи перебували в суді. Звільнитись від відповідальності шляхом підписання контракту на війну могли або підозрювані, які перебували під слідством, однак справи не передали до суду, або засуджені.
- Раніше видання Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до міноборони РФ і Кремля повідомляло, що в російській армії фіксується дефіцит солдатів на тлі найвищих втрат із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через це влада РФ може оголосити нову хвилю мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.7
- EUR Купівля 45.84Продаж 46.55
- Актуальне
- Важливе