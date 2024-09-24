Російська дума схвалила звільнення підсудних за участь у війні проти України

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Держдуму РФ.

Відповідно до прийнятого законопроєкту, під час військової служби підсудними їхні провадження у кримінальних справах призупинять, а запобіжні заходи скасують.

Також призупинити судочинство можуть стосовно особи, яка вчинила злочин під час проходження військової служби, мобілізації та воєнного стану.

Водночас повністю звільнитися від кримінальної відповідальності підсудні матимуть змогу після звільнення з військової служби (за віком, станом здоров'я, у зв'язку із закінченням періоду мобілізації, скасуванням воєнного стану) або ж після отримання державної нагороди.

Також Держдума РФ прийняла в другому й третьому читаннях законопроєкт, згідно з яким дозволять підписувати контракти стосовно проходження військової служби з обвинуваченими у ході судового провадження.

Раніше чинним російським законодавством заборонялось укладати військові контракти з обвинуваченими, якщо їхні справи перебували в суді. Звільнитись від відповідальності шляхом підписання контракту на війну могли або підозрювані, які перебували під слідством, однак справи не передали до суду, або засуджені.