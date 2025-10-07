"Путін прагне перевернути політичний порядок Європи": Мерц пояснив, чому Німеччині вигідна підтримка України

Про це Фрідріх Мерц сказав в ефірі німецьких телеканалів ntv і RTL, пише DW.

Він зазначив, що російський диктатор провадить проти Німеччини та всієї Європи гібридну війну.

"Він веде проти нас інформаційну війну. Він веде війну проти України, і ця війна спрямована проти нас усіх", - наголосив Мерц.

Канцлер Німеччини пояснив, чому Європа і ФРН підтримують Україну. За словами Мерца, Путін прагне "перевернути політичний порядок Європи з ніг на голову".

"Саме тому ми підтримуємо Україну", - зауважив Мерц.

За його словами, захищати політичний порядок відкритих, вільних суспільств у Європі в інтересах Німеччини. На запитання ведучої, чи провадить Путін війну проти Німеччини, Мерц відповів: "Він веде проти нас гібридну війну".

Коментуючи зростання кількості порушень Росією повітряного простору країн Європи, Мерц запевнив, що знає про загрозу. На його думку, Путін хоче залякати та посіяти страх.

"Ми не дозволимо себе залякати і будемо ефективно захищатися від цієї загрози. Росія є щонайменше жорстким супротивником і ворогом нашого політичного порядку", - додав керівник німецького уряду.

На запитання, чи думав він про те, щоб зателефонувати Путіну, канцлер додав: "Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими нападами на Україну".