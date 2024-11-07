Путін привітав Трампа з перемогою на виборах США

Про це очільник Кремля сказав на засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай", передають ТАСС, РИА-Новости та Интерфакс.

"Я користуюся нагодою, хочу привітати його з обранням на посаду президента США. Як я вже говорив, ми будемо працювати з будь-яким главою держави, якому довіряє американський народ. Так буде дійсно і на практиці", - заявив Путін.

Російський диктатор додав, що готовий до контактів із Трампом та "не вважає ганебним" йому зателефонувати.

"Але те, що було сказано публічно досі (...), те, що було сказано про прагнення відновити відносини з Росією, сприяти завершенню української кризи, на мою думку, це заслуговує на увагу як мінімум", - додав він.

Водночас очільник Кремля прокоментував замах на Трампа під час його передвиборчої кампанії, сказавши, що поведінка республіканця в такій ситуації "справила на нього велике враження", передає російська служба BBC.

"Він (Трамп, - ред.) мужньою людиною виявився", - додав Путін.