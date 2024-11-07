Путін привітав Трампа з перемогою на виборах США
Російський диктатор Володимир Путін привітав Дональда Трампа з обранням на пост президента Сполучених Штатів Америки та заявив про готовність до дискусії з республіканцем
Про це очільник Кремля сказав на засіданні міжнародного дискусійного клубу "Валдай", передають ТАСС, РИА-Новости та Интерфакс.
"Я користуюся нагодою, хочу привітати його з обранням на посаду президента США. Як я вже говорив, ми будемо працювати з будь-яким главою держави, якому довіряє американський народ. Так буде дійсно і на практиці", - заявив Путін.
Російський диктатор додав, що готовий до контактів із Трампом та "не вважає ганебним" йому зателефонувати.
"Але те, що було сказано публічно досі (...), те, що було сказано про прагнення відновити відносини з Росією, сприяти завершенню української кризи, на мою думку, це заслуговує на увагу як мінімум", - додав він.
Водночас очільник Кремля прокоментував замах на Трампа під час його передвиборчої кампанії, сказавши, що поведінка республіканця в такій ситуації "справила на нього велике враження", передає російська служба BBC.
"Він (Трамп, - ред.) мужньою людиною виявився", - додав Путін.
- У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
- МЗС РФ заявляло, що співпрацюватиме з новою американською адміністрацією, "жорстко відстоюючи свої національні інтереси". Водночас прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков не знає, чи вітатиме Володимир Путін Дональда Трампа з перемогою.
- 7 листопада Пєсков заявив, що не виключає можливості того, що Путін поспілкується з Трампом до його інавгурації, яка має відбутися в січні наступного року.
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