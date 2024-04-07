Путін завершить війну, коли зрозуміє, що її неможливо виграти на полі бою, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що російський президент Володимир Путін закінчить війну в Україні тоді, коли зрозуміє, що Росія не зможе виграти на полі бої
Про це він сказав на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті, пише Reuters.
"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він ухвалить це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - заявив Шольц.
Німецький канцлер пообіцяв, що його країна не припинить своїх зусиль з підтримки України та закликав Захід продовжувати таку підтримку.
На думку Шольца, найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є тактика "ефективного стримування".
"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом, як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас", - підкреслив канцлер ФРН.
- У великодньому зверненні канцлер Німеччини також закликав німців підтримувати Україну заради справедливого миру.
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