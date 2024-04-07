Путін завершить війну, коли зрозуміє, що її неможливо виграти на полі бою, - Шольц

Про це він сказав на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті, пише Reuters.



"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він ухвалить це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - заявив Шольц.

Німецький канцлер пообіцяв, що його країна не припинить своїх зусиль з підтримки України та закликав Захід продовжувати таку підтримку.

На думку Шольца, найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є тактика "ефективного стримування".

"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом, як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас", - підкреслив канцлер ФРН.