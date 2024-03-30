"Стільки, скільки потрібно": Шольц закликав німців до підтримки України

Про це повідомляє ZDF.

"Світ без свободи означає пригнічення. Не буває миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир - стільки, скільки потрібно", - наголосив Шольц.

Він підкреслив, що підтримка України важлива також для безпеки Німеччини.

"Тому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир — до тих пір, поки це буде необхідно", - зауважив канцлер.

Шольц заявив, що мир у Європі протягом багатьох десятиліть підтримувався завдяки дотриманню принципу - "кордони держав не можна змінювати за допомогою сили". Канцлер підкреслив, що саме російський диктатор Володимир Путін порушив цей принцип.