"Стільки, скільки потрібно": Шольц закликав німців до підтримки України
У великодньому зверненні канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав німців підтримувати Україну заради справедливого миру
Про це повідомляє ZDF.
"Світ без свободи означає пригнічення. Не буває миру без справедливості. Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир - стільки, скільки потрібно", - наголосив Шольц.
Він підкреслив, що підтримка України важлива також для безпеки Німеччини.
"Тому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир — до тих пір, поки це буде необхідно", - зауважив канцлер.
Шольц заявив, що мир у Європі протягом багатьох десятиліть підтримувався завдяки дотриманню принципу - "кордони держав не можна змінювати за допомогою сили". Канцлер підкреслив, що саме російський диктатор Володимир Путін порушив цей принцип.
- 22 лютого депутати німецького парламенту не підтримали постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Тоді за проголосували 182, а проти - 480. Ще п'ятеро утрималися.
- 26 лютого канцлер Шольц сказав, що постачання Україні ракет Taurus може втягнути Німеччину у війну.
- На засіданні 14 березня бундестаг удруге відкинув можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
- 29 березня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц блокував надання Україні далекобійних ракет Taurus не тому, що боїться російського диктатора Володимира Путіна. Причина інша
- Натомість виробник Taurus MBDA закликав німецький уряд пришвидшити прийняття рішень щодо замовлень для промисловості.
- Колишній президент Німеччини Йоахім Гаук заявив, що, попри побоювання Шольца, країна не буде втягнута у війну у разі надання Україні ракет Taurus.
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