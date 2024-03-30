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Головна Світ Експрезидент Німеччини висловив сподівання, що Шольц змінить свою думку щодо поставки Taurus Україні

Експрезидент Німеччини висловив сподівання, що Шольц змінить свою думку щодо поставки Taurus Україні

30 березня, 2024 субота
13:58
Світ Експрезидент ФРН Йоахім Гаук

Колишній президент Німеччини Йоахім Гаук заявив, що, попри побоювання Шольца, країна не буде втягнута у війну у разі надання Україні ракет Taurus

Про це повідомляє NTV.

"Я не бачу, щоб Taurus могли б втягнути нас у війну. Як і відповідні експерти з міжнародного права та військові експерти - наголосив Ґаук. - Я сподіваюся, що він передумає, як це було перед поставкою танків, хоча зараз він це виключає".

За словами Гаука, президент Росії Володимир Путін "знає, що багато німців бояться його більше, ніж, наприклад, поляки чи французи", тому він і користується цією тенденцією. 

"Страх - це помічник агресора. Я закликаю не боятися занадто рано, наприклад, путінської загрози ядерної зброї, - пояснив експрезидент. - Але страх робить очі маленькими й викликає бажання втекти, навіть якщо ти можеш стояти на своєму". 

  • 22 лютого депутати німецького парламенту не підтримали постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Тоді "за" проголосували 182, а "проти" - 480. Ще п'ятеро утрималися. 
  • 26 лютого канцлер Шольц сказав, що постачання Україні ракет Taurus може втягнути Німеччину у війну.
  • На засіданні 14 березня бундестаг удруге відкинув можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
  • 29 березня очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц блокував надання Україні далекобійних ракет Taurus не тому, що боїться російського диктатора Володимира Путіна. Причина інша
  • Натомість виробник Taurus MBDA закликав німецький уряд пришвидшити прийняття рішень щодо замовлень для промисловості.
Теги:
Україна
Росія
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
Олаф Шольц
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