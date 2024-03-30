Експрезидент Німеччини висловив сподівання, що Шольц змінить свою думку щодо поставки Taurus Україні

Про це повідомляє NTV.

"Я не бачу, щоб Taurus могли б втягнути нас у війну. Як і відповідні експерти з міжнародного права та військові експерти - наголосив Ґаук. - Я сподіваюся, що він передумає, як це було перед поставкою танків, хоча зараз він це виключає".

За словами Гаука, президент Росії Володимир Путін "знає, що багато німців бояться його більше, ніж, наприклад, поляки чи французи", тому він і користується цією тенденцією.

"Страх - це помічник агресора. Я закликаю не боятися занадто рано, наприклад, путінської загрози ядерної зброї, - пояснив експрезидент. - Але страх робить очі маленькими й викликає бажання втекти, навіть якщо ти можеш стояти на своєму".