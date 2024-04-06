Україна і Захід по різному бачать перемогу у війні з Росією: пояснення від Портникова
Журналіст Віталій Портников пояснив, як українці бачать свою перемогу, як її уявляє Росія та західні партнери, зокрема президент США Джо Байден
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Для більшості людей, які виросли в радянському ідеологічному і термінологічному контексті, як і для росіян, перемога - це коли армія переможців входить в столицю переможеної країни, над резиденцією влади цієї країни вивішує свій прапор, наводить там свої порядки, принаймні створює окупаційну зону і розповідає населенню захопленої країни, як їй жити. Радянські війська і війська-союзники в Берліні - це символ перемоги. Не треба вважати, що ми не зачеплені цією ідеологемою. Україна в цій ідеологемі жила фактично, якщо хочете до 2005 року, якщо згадати як виглядали всі наші паради перемоги в Києві", - пояснює Портников.
Журналіст наголошує, що зараз для переважної більшості українців перемога - це вихід на кордони 1991 року, а краще, щоб і Росія розруйнувалася: "Ви чуєте, що наші земляки завжди говорять - ми вийдемо, вона зруйнується; ми розуміємо, що не дійдемо до Москви, то треба, щоб Москва сама якось зруйнувалася і це перемога".
Водночас росіяни кажуть, що перемога - це окупація всієї України, вхід у Київ, знищення так званих нацистів, тобто ліквідація не лояльного населення разом із містами, де вони живуть.
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Портников наголосив, що на Заході перемога - це закінчення воєнних дій з підписанням політичної угоди, а перемагає той, хто виборює кращі умови в цьому договорі, а не той, хто захоплює ворожу столицю. Про це думає і Джо Байден, тільки американський лідер прагне, щоб Україна мала на той момент сильну позицію, могла захистити свій суверенітет і право вибору.
"І це абсолютно не те що думає середньостатистичний українець, тому що він навіть не уявляє собі рукостискання президента України з президентом Росії, а Байден, я думаю, уявляє - це проблема. Він хоче, щоб було врегулювання, яке гарантує Сполученим Штатам, що Російська Федерація ні на що більше в Україні не претендує і що вона після прийняття України до НАТО в конфлікт не вступить, що вона визнає частину України, яку вдасться захистити (сподіваюсь, що це буде вся Україна кордонів 1991 року). Але цього ніхто не знає, війна тільки починається", - зазначив Портников.
Він уточнив, що нині РФ та Україна не виснажені на одному рівні: "Головне почнеться, коли буде політичне, соціальне і демографічне виснаження обох країн, ми по дорозі до цього виснаження, і Україна, і Росія. Ми просто йдемо по цьому жахливому мосту до провалля, тому що війна - це завжди така ситуація. Так от у цей момент Захід має бути впевнений, що вони сядуть, підпишуть і тоді скажуть: Україну ми беремо до НАТО, нам це нічим не загрожує, ядерної війни між США та РФ, яка призведе до загибелі десятків мільйонів людей не буде".
- 4 квітня у Росії заявили, що Франція висловила готовність вести діалог щодо України або обговорювати можливі мирні переговори. У Парижі заперечили цю заяву.
- 5 квітня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що речник Кремля Дмитро Пєсков, міністр закордонних справ Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу все частіше почали говорити про мирні переговори з Україною для того, щоб змусити Захід піти на поступки.
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