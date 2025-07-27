"Путін знає, що в нього закінчується час": глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер про причини активізації бойових дій в Україні

Про це вона заявила в інтерв'ю Welt.

За її словами, Україна прагне миру, тоді як Росія — навпаки, продовжує війну на знищення. Вона підкреслила, що якби Путін справді хотів припинити бойові дії, то вже давно почав би переговори про перемир’я.

"Президент США Трамп, так би мовити, на срібному блюді подарував Путіну Крим і кілька східних областей, а також виключив можливість членства України в НАТО. А що робить Путін? Він продовжує вести війну на знищення в цій країні", - наголосила вона.

Коментуючи ситуацію на фронті, вона наголосила, що заяви про перевагу Росії не є переконливими, адже армія РФ зазнає серйозних втрат і виснажується.

"Рано чи пізно труни в Росії почнуть накопичуватися. До того ж додається катастрофічна економічна ситуація. Кремлю стає дедалі важче продовжувати цю війну. Путін знає, що у нього закінчується час. Тому він зараз веде війну з такою жорстокою інтенсивністю", - підсумувала Майнль-Райзінгер.