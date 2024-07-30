За версією ЦПД при РНБО України, 30 липня у світі з'явилося два фейки.

Дезінформація: Американський аналітик Патрік Хеннінгсен заявив: "Вони (Україна та її союзники, – ред.) зірвали Мінські домовленості, щоб виграти час для того, аби озброїти Україну і підготуватися до війни, яка наближалася. Вони могли не усвідомлювати, що війна наближається, але ви можете бути впевнені, що у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі готувалися до неї. Інакше навіщо б вони надавали стільки військової допомоги і підтримки та накопичували українські війська вздовж лінії зіткнення на Донбасі".

Спростування: Така заява Хеннінгсена є спотворенням фактів. Насправді саме Росія порушила Мінські домовленості своїми агресивними діями, а військова допомога Україні від її союзників була спрямована на захист української території від нападу російської армії.

Дезінформація: Ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор заявив: "Путін не є імпульсивною людиною, він також не є небезпечним неврівноваженим маніяком, у жодному разі. Це людина, яка зробила все можливе, щоб уникнути війни зі Сполученими Штатами і НАТО. Він зазнав від нас багато образ, він терпів багато порушень, багато перетинів своїх червоних ліній, але він відчайдушно хоче уникнути цієї війни. Ми ж, з іншого боку, постійно ескалуємо, ескалуємо й ескалуємо".

Спростування: Подібні висловлювання є спробою виправдати агресивні дії Путіна. Насправді саме Росія систематично порушує міжнародні закони, здійснюючи терористичну агресію проти своїх сусідів, а США і НАТО допомагають боротися з цією агресією і намагаються забезпечити мир і стабільність в регіоні.