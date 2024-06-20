Путіну не вдасться долучити В'єтнам до "вісі зла": дипломат Литвин про азійське турне російського диктатора

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На мою думку, Путін намагається зробити В'єтнам, якщо не своїм союзником, то принаймні країною, що декларує нейтральний статус, який насамперед вигідний Москві. Російський диктатор вже схвально оцінив позицію Ханоя, перебуваючи там з візитом. Мається на увазі, що В'єтнам дистанціонувався від того всього, що відбувається на фронті цієї кривавої війни, яку розпочала Росія проти України", - зазначив дипломат.

За його словами, наміри Кремля зробити так, щоб В'єтнам відчув, що перед ним люди, які створюють альтернативу Заходу.

"Чи піде на це В'єтнам, чи не піде, хто знає. Я вважаю, що В'єтнам займе все ж таки абсолютно чітку, свою персональну позицію і ні на які можливі намагання залучити його до "вісі зла" не піде", - підкреслив Ігор Литвин.