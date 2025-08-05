П'ять українців, які застрягли на кордоні Грузії та РФ, оголосили голодування

Про це "Ехо Кавказу" повідомив Сергій Ларко, який близько місяця перебуває на кордоні.

Українець заявив, що учасники акції прагнуть передати грузинським прикордонникам офіційну заяву про початок голодування.

"Я, Ларко Сергій Олексійович, оголошую безстрокове голодування на знак протесту проти незаконних дій грузинських прикордонників і порушення моїх прав… Мене помістили в нелюдські умови в підвалі КПП "Даріалі" разом з 97 людьми, серед яких є хворі на ВІЛ і туберкульоз. Мені було відмовлено у виїзді з Грузії, подачі заяви про надання притулку, юридичній допомозі та можливості оскаржити затримання", — йдеться в заяві.

За словами Ларка, його депортували з РФ 21 червня 2025 року, а після прибуття до Грузії в нього вилучили паспорт, а також зібрали біометричні дані без законних підстав.

Учасники акції вимагають пустити до них українського консула, пояснити причини їхнього затримання та дозволити покинути територію Грузії чи подати клопотання про міжнародний захист, провести медичне обстеження і припинити утримання під вартою.

Вони додали: голодування триватиме до виконання висунутих вимог.