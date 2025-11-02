П’ятеро німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Італійських Альпах
П’ятеро німецьких альпіністів загинули, потрапивши під сходження лавини в Італійських Альпах
Про це повідомляє Reuters.
Альпіністи розпочали сходження на гору Сіма Вертана в гірському масиві Ортлер поблизу селища Сольда у суботу, 1 листопада. Лавина зійшла, коли вони прямували до вершини.
Потік снігу та льоду зніс учасників двох окремих зв’язок. Тіла двох чоловіків і жінки були знайдені в суботу, а ще двох загиблих – батька та його 17-річну доньку – виявили у неділю.
Ще двом альпіністам вдалося врятуватися, вони не постраждали.
Варто зазначити, що гірський масив Ортлер, що є частиною Італійських Альп неподалік кордону зі Швейцарією, є популярним місцем серед досвідчених туристів і альпіністів.
- На початку жовтня через сильний снігопад і зливи, що обрушилися на Гімалаї, сотні туристів опинилися заблокованими поблизу східного схилу гори Еверест у Тибеті.
