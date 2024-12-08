Радник Байдена з нацбезпеки Салліван визнав, що передані Україні танки Abrams були недоукомплектовані
Радник з національної безпеки США Джейк Салліван визнав, що американські танки Abrams, надані Україні після повномасштабного вторгнення Росії, були недоукомплектованими та виявились недостатньо ефективними на полі бою
Про це він заявив під час форуму національної оборони у США.
Салліван підтвердив, що ця оцінка відповідає висновкам американських військових, які зазначили, що танки Abrams не стали найкориснішою технікою для Збройних сил України в умовах бойових дій.
Крім того, радник президента Джо Байдена повідомив, що США готові навчити більше українських пілотів на винищувачах F-16, хоча це наразі не відбувається через "брак контингенту в Україні для цього".
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Щодо дозволу США Україні бити ракетами ATACMS по території РФ, Салліван зазначив, що це "не панацея для цієї війни", а лише ще одна додаткова можливість для української армії.
Танки Abrams США почали надсилати в Україну восени 2023 року, і загалом вони відправили 31 одиницю. Попри те, що Abrams вважаються одними з найкращих танків у світі, вони були передані Україні без найсучаснішої броні через політику США щодо експорту військової техніки.
- Україна оснастила танки Abrams, надані Сполученими Штатами, додатковою бронею, аби протистояти російським атакам.
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