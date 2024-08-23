Україна самостійно модифікувала броню американських Abrams, - Business Insider
Україна оснастила танки Abrams, надані Сполученими Штатами, додатковою бронею, аби протистояти російським атакам
Про це повідомляє Business Insider.
Танки Abrams США почали надсилати в Україну восени 2023 року, і загалом вони відправили 31 одиницю. Попри те, що Abrams вважаються одними з найкращих танків у світі, вони були передані Україні без найсучаснішої броні через політику США щодо експорту військової техніки.
Як зазначив Ніколас Драммонд, колишній офіцер британської армії, який зараз працює аналітиком з питань наземної війни, "броня зі збідненого урану, яку використовують американці, є надсекретною, і останнє, чого вони хочуть, - це, щоб вона потрапила до рук Росії".
Тому Україні довелось самостійно модернізувати броню танків, аби мати змогу протистояти російським атакам.
Як зазначили у виданні, танки, які Україна отримала від західних союзників, так і радянські танки, що залишилися в її арсеналі, неодноразово були помічені з новими типами броні, зокрема, з клітчастою бронею.
Зокрема, українська компанія виготовила нові захисні щити для Abrams і для бойових машин піхоти Bradley.
За словами полковника Геміша де Бреттон-Гордона, колишнього командувача Об'єднаних сил хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Великої Британії, ці нововведення є "дуже, дуже простими, але насправді досить ефективними".
Він пояснив, що доповнення були необхідні, тому що "американці зняли частину секретної броні", а це робить їх "більш вразливими до прямого вогню".
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У п'ятницю, 23 серпня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги з нагоди Дня Незалежності України.
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