Радник Байдена з питань Латинської Америки йде у відставку, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посланням на джерело в Раді нацбезпеки США.

Спеціальний помічник Байдена та старший директор Ради національної безпеки по Західній півкулі Хуан Гонсалес має піти у відставку в середині березня. Його планують замінити на заступника помічника міністра оборони із Західної півкулі Деніела Еріксона.

Гонсалес відіграв ключову роль у спробах переконати президента Венесуели Ніколаса Мадуро провести вільні та справедливі вибори. Після них США зняли деякі санкції, але ця спроба зазнала невдачі, коли Верховний суд країни залишив у силі заборону на участь у виборах кандидата в президенти від опозиції Марії Коріні Мачадо.

За словами одного із джерел, у Гонсалеса є маленькі діти, і він планував піти найближчими місяцями.