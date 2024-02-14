Радник Байдена з питань Латинської Америки йде у відставку, - Bloomberg
Головний радник президента США Джо Байдена з питань Латинської Америки Хуан Гонсалес йде у відставку з особистих причин
Про це повідомляє Bloomberg з посланням на джерело в Раді нацбезпеки США.
Спеціальний помічник Байдена та старший директор Ради національної безпеки по Західній півкулі Хуан Гонсалес має піти у відставку в середині березня. Його планують замінити на заступника помічника міністра оборони із Західної півкулі Деніела Еріксона.
Гонсалес відіграв ключову роль у спробах переконати президента Венесуели Ніколаса Мадуро провести вільні та справедливі вибори. Після них США зняли деякі санкції, але ця спроба зазнала невдачі, коли Верховний суд країни залишив у силі заборону на участь у виборах кандидата в президенти від опозиції Марії Коріні Мачадо.
За словами одного із джерел, у Гонсалеса є маленькі діти, і він планував піти найближчими місяцями.
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