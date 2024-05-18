Радник з нацбезпеки США Салліван відвідає Ізраїль і Саудівську Аравію: яка мета візиту
У суботу, 18 травня, радник з національної безпеки США Джейк Салліван відвідає Саудівську Аравію, а наступного дня прибуде до Ізраїлю
Про це повідомив координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише The Times of Israel.
Зазначається, що американський посадовець має наголосити на необхідності точкового знищення бойовиків ХАМАСу в Газі, а не повномасштабного штурму міста Рафах на півдні анклаву.
Із саудитами Салліван обговорить "двосторонні і регіональні питання, зокрема війну в Газі, і, звичайно ж, поточні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру і безпеки в регіоні".
За словами Кірбі, у переговорах Саллівана з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та іншими високопоставленими ізраїльськими чиновниками братиме участь і Рафах. Ізраїль погрожував широким наступом на Рафах, але США виступають проти цієї операції. Американці занепокоєні долею сотень тисяч палестинців, які втекли звідти, щоб уникнути бойових дій в інших частинах Гази.
Саме тому Салліван виступить за застосування більш точкового підходу проти терористів. Посадовець також обговорить нещодавні спроби досягти угоди з ХАМАСом щодо звільнення хворих, літніх і поранених людей, яких ще з 7 жовтня 2023 року утримують у заручниках.
- Напередодні армія оборони Ізраїлю заявила, що "Хезболла" випустила по півночі країни близько 75 ракет, що стало найбільшим обстрілом від початку війни з ХАМАС 7 жовтня.
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