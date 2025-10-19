РФ може використовувати тіньовий флот для запуску дронів – ЄС збирається дозволити висадки на ці судна

Про це повідомляє Politico

До зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка має відбутись у понеділок, 20 жовтня, Європейська служба зовнішній справ підготувала документ, який передбачає розширення повноважень ЄС для висадки на судна російського тіньового флоту для проведення інспекцій. Видання Politico ознайомилось з цим документом.

"Проблема суден, що перевозять російську нафту під різними прапорами, щоб уникнути санкцій ЄС, має широкі наслідки для блоку, оскільки ці судна не лише допомагають стимулювати військову економіку Москви, але й "створюють загрозу для навколишнього середовища та безпеки судноплавства", йдеться у п’ятисторінковому документі, підготовленому Європейською службою зовнішніх дій, дипломатичним органом ЄС", – повідомляє видання.

Європейська служба зовнішніх справ ініціювала обговорення на технічному рівні проєкту декларації ЄС та його держав-членів щодо посилення рамкової бази міжнародного морського права. Ці зусилля "нададуть державам-членам додатковий інструмент для підвищення ефективності правоохоронних дій, включаючи надання основи для висадки на судна тіньового флоту". Очікують, що декларацію мають допрацювати і затвердити до кінця листопада.

У документі йдеться про кораблі тіньового флоту, які також "можуть бути використані як платформи для гібридних атак проти території ЄС". У деяких випадках підозрюють, що ці судна є стартовими майданчиками для російських безпілотників, що використовуються для розвідки критично важливих західних об'єктів та порушення роботи цивільних аеропортів.

З затриманого французами танкера Boracay могли запустити дрони над Данією

У серпні Фінляндія висунула кримінальні звинувачення проти капітана Давіта Вадатчкорії та офіцерів Роберта Егізаряна та Сантоша Кумара Чаурасії з підозрюваного судна тіньового флоту Eagle S, що плавало під прапором Островів Кука. Їх звинуватили у пошкодженні п'яти телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці у 2024 якорем судна. Однак на початку жовтня суд Гельсінський суд закрив справу посилаючись на те, що він не має юрисдикції вирішувати такі справи.

27 вересня французькі військово-морські спецназівці здійснили рейд на судно Boracay біля берегів західної Франції. Судно вже перебувало під санкціями ЄС та Великої Британії за підозру в участі в експорті російської нафти.

Цей танкер вийшов з російського порту Приморськ поблизу Санкт-Петербурга 20 вересня, проплив Балтійським морем повз Данію, перш ніж увійти в Північне море та продовжити свій шлях через Ла-Манш.

"Згідно з даними MarineTraffic, корабель проплив приблизно за 50 морських миль (90 км) на південь від Копенгагена, коли через активність дронів було зумовлено закриттям аеропорту столиці Данії, а пізніше був біля західного узбережжя Данії, коли повідомлялося про дрони, що літали поблизу кількох аеропортів у цьому районі", – повідомляв Reuters.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон на саміті лідерів ЄС у Копенгагені повідомив, що екіпаж скоїв "серйозні правопорушення", але не озвучив деталей. Відомо, що прокурори Бреста (Франція) розпочали розслідування за двома порушеннями: відмову виконати наказ про зупинку та нездатність обґрунтувати національність прапора судна.

Російським операторами уже належить понад 900 суден

"Флот регулярно виводить з ладу свої радіомаяки, приховує власників суден, фальсифікує реєстраційну документацію та використовує небезпечні танкери, що збільшує ризик зіткнень, затягування якоря та шкоди навколишньому середовищу", – повідомляє Центр аналізу європейської політики (CEPA).

За даними центру, на початок цього року приблизно шоста частина світового активного танкерного флоту належала російським операторам, які використовують маловідомі прапори та підставні компанії. Кількість суден перевищила 900, що майже на 50% більше порівняно з попереднім роком. Середній вік суден становить понад 20 років, порівняно з 13 роками для основних танкерів.

"Попри послідовні пакети санкцій ЄС, менше половини суден було піддано санкціям, що залишає значну частину юридично недоторканою. Тим часом Росія продовжує купувати вживані судна на світовому ринку, щоб компенсувати втрати, оскільки кількість санкціонованих суден розширюється", – повідомляє (CEPA).

Водночас у Центрі зазначають, що посилення контролю підвищує ризик конфронтації з російськими військово-морськими або допоміжними підрозділами.

"Кремль зараз розгортає військові кораблі для супроводу суден тіньового флоту, а в травні відправив бойові літаки, щоб вони пройшли повз естонський військовий корабель, який намагався зупинити танкер. Тому національне законодавство має знайти баланс між безпекою, відповідальністю держави та ризиком конфронтації. Влада оновлює процедури портового контролю, правила інспекції та протоколи обміну інформацією, щоб забезпечити виконання постанов про затримання", – йдеться у статті.