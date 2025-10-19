Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ РФ може використовувати тіньовий флот для запуску дронів – ЄС збирається дозволити висадки на ці судна
Огляд

РФ може використовувати тіньовий флот для запуску дронів – ЄС збирається дозволити висадки на ці судна

Зіновія Воронович
19 жовтня, 2025 неділя
18:20
Світ Boracay

ЄС готує документ, що дозволить висадку інспекторів на судна тіньового флоту РФ, – ці кораблі можуть бути майданчиком для запуску російських безпілотників над територією Євросоюзу

Зміст

Про це повідомляє Politico

До зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка має відбутись у понеділок, 20 жовтня, Європейська служба зовнішній справ підготувала документ, який передбачає розширення повноважень ЄС для висадки на судна російського тіньового флоту для проведення інспекцій. Видання Politico ознайомилось з цим документом.

"Проблема суден, що перевозять російську нафту під різними прапорами, щоб уникнути санкцій ЄС, має широкі наслідки для блоку, оскільки ці судна не лише допомагають стимулювати військову економіку Москви, але й "створюють загрозу для навколишнього середовища та безпеки судноплавства", йдеться у п’ятисторінковому документі, підготовленому Європейською службою зовнішніх дій, дипломатичним органом ЄС", – повідомляє видання.

Європейська служба зовнішніх справ ініціювала обговорення на технічному рівні проєкту декларації ЄС та його держав-членів щодо посилення рамкової бази міжнародного морського права. Ці зусилля "нададуть державам-членам додатковий інструмент для підвищення ефективності правоохоронних дій, включаючи надання основи для висадки на судна тіньового флоту". Очікують, що декларацію мають допрацювати і затвердити до кінця листопада. 

У документі йдеться про кораблі тіньового флоту, які також "можуть бути використані як платформи для гібридних атак проти території ЄС". У деяких випадках підозрюють, що ці судна є стартовими майданчиками для російських безпілотників, що використовуються для розвідки критично важливих західних об'єктів та порушення роботи цивільних аеропортів.

З затриманого французами танкера Boracay могли запустити дрони над Данією

У серпні Фінляндія висунула кримінальні звинувачення проти капітана Давіта Вадатчкорії та офіцерів Роберта Егізаряна та Сантоша Кумара Чаурасії з підозрюваного судна тіньового флоту Eagle S, що плавало під прапором Островів Кука. Їх звинуватили у пошкодженні п'яти телекомунікаційних кабелів у Фінській затоці у 2024 якорем судна. Однак на початку жовтня суд Гельсінський суд закрив справу посилаючись на те, що він не має юрисдикції вирішувати такі справи.

27 вересня французькі військово-морські спецназівці здійснили рейд на судно Boracay біля берегів західної Франції. Судно вже перебувало під санкціями ЄС та Великої Британії за підозру в участі в експорті російської нафти.

Цей танкер вийшов з російського порту Приморськ поблизу Санкт-Петербурга 20 вересня, проплив Балтійським морем повз Данію, перш ніж увійти в Північне море та продовжити свій шлях через Ла-Манш.

"Згідно з даними MarineTraffic, корабель проплив приблизно за 50 морських миль (90 км) на південь від Копенгагена, коли через активність дронів було зумовлено закриттям аеропорту столиці Данії, а пізніше був біля західного узбережжя Данії, коли повідомлялося про дрони, що літали поблизу кількох аеропортів у цьому районі", – повідомляв Reuters.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон на саміті лідерів ЄС у Копенгагені повідомив, що екіпаж скоїв "серйозні правопорушення", але не озвучив деталей. Відомо, що прокурори Бреста (Франція) розпочали розслідування за двома порушеннями: відмову виконати наказ про зупинку та нездатність обґрунтувати національність прапора судна.

Російським операторами уже належить понад 900 суден

"Флот регулярно виводить з ладу свої радіомаяки, приховує власників суден, фальсифікує реєстраційну документацію та використовує небезпечні танкери, що збільшує ризик зіткнень, затягування якоря та шкоди навколишньому середовищу", – повідомляє Центр аналізу європейської політики (CEPA).

За даними центру, на початок цього року приблизно шоста частина світового активного танкерного флоту належала російським операторам, які використовують маловідомі прапори та підставні компанії. Кількість суден перевищила 900, що майже на 50% більше порівняно з попереднім роком. Середній вік суден становить понад 20 років, порівняно з 13 роками для основних танкерів.

"Попри послідовні пакети санкцій ЄС, менше половини суден було піддано санкціям, що залишає значну частину юридично недоторканою. Тим часом Росія продовжує купувати вживані судна на світовому ринку, щоб компенсувати втрати, оскільки кількість санкціонованих суден розширюється", – повідомляє (CEPA).

Водночас у Центрі зазначають, що посилення контролю підвищує ризик конфронтації з російськими військово-морськими або допоміжними підрозділами.

"Кремль зараз розгортає військові кораблі для супроводу суден тіньового флоту, а в травні відправив бойові літаки, щоб вони пройшли повз естонський військовий корабель, який намагався зупинити танкер. Тому національне законодавство має знайти баланс між безпекою, відповідальністю держави та ризиком конфронтації. Влада оновлює процедури портового контролю, правила інспекції та протоколи обміну інформацією, щоб забезпечити виконання постанов про затримання", – йдеться у статті.  

19:39
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росіяни ввечері 19 жовтня запустили ударні дрони по Україні: куди вони рухаються
19:31
світло
Завтра, 20 жовтня, впродовж дня обмежуватимуть потужніть електроенергії для промисловості
19:07
Інтерв’ю
Україна Польща
Варто пам'ятати - українців і поляків об'єднують ті самі культурні коди, - етнологиня Ольга Соляш
19:00
Інтерв’ю
Райнхард Вольскі
Путін не наважиться на будь-яку ескалацію за кількох умов, - голова Берлінської конференції з безпеки Вольскі
18:26
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства: є постраждалі
18:15
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Кожне розширення ЄС супроводжується блокуваннями, - посолка Матернова
18:13
президент Колумбії Густаво Петро
Трамп погрожує скоротити фінансову допомогу Колумбії, президента якої він назвав "наркоторговцем"
18:01
OPINION
Трамп чудово знає, як тиснути на Путіна
18:00
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Верес" зіграв у бойову нічию з "Олександрією", "Колос" поступився "ЛНЗ". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
17:44
Аурімас Печкаускас в Україні
Ексміністр охорони здоров'я Литви їздить до України щоб працювати прифронтовим медиком й рятувати цивільних і бійців ЗСУ
17:30
Інтерв’ю
Роб Данненберг
Путін отримує неточні розвіддані від спецслужб щодо готовності Заходу реагувати на провокації, - екскерівник ЦРУ в рамках Центру боротьби з тероризмом Данненберг
17:00
Ексклюзив
посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
"Ми не втрачаємо час": посолка ЄС Матернова про євроінтеграцію України
16:48
Василій Марзоєв. Фото з відкритих джерел
На Запоріжжі ліквідовано сина російського генерала Марзоєва, який керував окупацією Херсонщини та вбивав цивільних у Херсоні
16:27
Перший сніг на Київщині (19.10.2025)
На Київщині випав перший сніг
16:19
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Спроможність українців рухатися далі - це те, що мене вражає, - посолка ЄС в Україні Матернова
16:13
Будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі. Фото з Instagram Олександра Калинського
Окупанти зруйнували будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі
16:02
OPINION
Авторитет Путіна вже не достатній
15:39
художній музей Лувр
Злочинці пограбували Лувр: поцупили діадему Жозефіни і коштовності Наполеона
15:29
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
14:57
На Одещині військовий напідпитку на смерть збив автівкою пенсіонерку на пішохідному переході, - ЗМІ
14:45
Трамп опублікував згенероване ШІ відео, на якому він з літака обливає багнюкою учасників протесту "Ні королям"
14:44
Понад 60% німців не підтримують соцвиплати біженцям з України та виступають за повернення додому чоловіків призовного віку: опитування INSA
14:33
Оновлено
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Удари українських БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі, який припинив отримувати газ із Казахстану, та вкотре НПЗ у Новокуйбишевську
14:28
атака дронами, шахед, герань
Російський дрон вбив літнього чоловіка на Херсонщині
14:18
Оновлено
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
Організатори "Ні королям" стверджують, що на акцію протесту проти політики Трампа вийшло близько 7 млн людей
14:01
OPINION
Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"
13:48
Ексклюзив
Афіпський НПЗ у Краснодарському краї
Важко зафіксувати для медійного простору всі ураження об’єктів на території Росії, - Defense Express
13:47
Огляд
Сергій Васильківський
Живопис, що дихає степом: 171 рік тому народився Сергій Васильківський – митець українського світу
13:44
Олексій Лень
Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"
13:16
хмарна погода, хмари
Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління
13:11
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Ми маємо напрацьовувати контраргументи на тези росіян під час перемовин, - керівник ЦВО Андрющенко
12:48
Огляд
міжнародний огляд
Пісторіус заговорив про відновлення призову чоловіків у Німеччині, а Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 19 жовтня
12:05
атака на Львів
Партизани "Атеш" знищили вузол координації російських військ у Брянській області
12:01
OPINION
Будапештське рандеву Путіна і Трампа: похорон Римського статуту
11:51
Володимир Зеленський
За тиждень Росія запустила по Україні понад 3270 ударних дронів, 1370 КАБів і майже 50 ракет, - Зеленський
11:40
Китай та США
Китай заявив, що має "неспростовні докази" кібератак з боку США на китайську держустанову
11:29
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни намагаються перерозподілити свої сили, - у бригаді НГУ "Хартія" розповіли про ситуацію на Харківському напрямку
11:24
Республіка Сербська призначила Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, підтвердивши відставку Додіка
10:46
Мета - виховати слухняного громадянина: ЦПД заявляє, що в РФ переписують "під пропаганду" підручники з мови та літератури
10:29
Іран
Іран оголосив про розірвання ядерної угоди 2015 року
Більше новин
