"РФ не хоче захоплювати Україну, а прагне знищити її військовий потенціал": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 28 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 28 травня у світі з'явився фейк та маніпуляція.

Дезінформація: Пропагандистська журналістка Лю Сівая у своєму Telegram-каналі написала: "Сьогодні в Іспанії приймали Володимира Зеленського. Вони потиснули руку тому, хто не тільки вбиває свій народ, але й не має легітимності: термін його повноважень закінчився. Вибори скасовані, політичні партії заборонені. Це та демократія, яку підтримує Захід?".

Спростування: Журналістка в рамках російської ІПсО "Майдан-3" намагається дискредитувати Президента України Володимира Зеленського, поширюючи наратив про "нелегітимну владу в Україні". Водночас важливо зауважити, що західні партнери не мають сумнівів щодо легітимності В. Зеленського, а будь-які спекуляції на цю тему вигідні лише Кремлю.

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Маніпуляція: Французький військовий експерт Жак Бо в інтерв’ю на YouTube-каналі Dialogue Works заявив: "Вони (росіяни, – ред.) не хочуть захоплювати землю, місцевість чи території, вони хочуть знищити військовий потенціал України, і саме тому стратегія Заходу полягає в тому, щоб розширити цей конфлікт…, тому що їм не вдалося і, ймовірно, не вдасться ескалувати конфлікт, але принаймні продовжити його".

Спростування: Експерт маніпулює перебігом війни РФ проти України. Так, він звинувачує країни Заходу в ескалації війни, що не відповідає дійсності. Адже саме експансіоністська політика Росії призводить до смертей серед українського населення та руйнування не лише інфраструктури, а й системи міжнародної безпеки.