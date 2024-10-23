РФ поширює фейки про кандидата у віцепрезиденти США від демократів Тіма Волца, - розвідка

Про це повідомляє CNN.

Контент, включає аудіоманіпуляції, які поширювалися у X минулого тижня, містив "кілька ознак маніпуляцій, які узгоджуються з зусиллями та тактикою впливу на російських акторів", заявив директор національної розвідки.

Деякі дописи, що поширюють фейки на X, зібрали сотні тисяч переглядів і були посилені прихильниками "правих".

"Це доказ 11-годинних зусиль Росії зловмисно вплинути на президентські вибори 2024 року на користь колишнього президента Дональда Трампа, якого, на думку розвідки США, Кремль вважає за краще", - пише CNN.

Кампанія Гарріс - Вольц висловила стурбованість тим, що висвітлення в ЗМІ може посилити неправдиві заяви Росії.

"Володимир Путін хоче перемоги Дональда Трампа, тому що він знає, що Трамп піде і дасть йому все, що він забажає. Ми рішуче засуджуємо будь-які спроби іноземних акторів втрутитися у вибори в США", — сказав речник кампанії демократів Фінкельштейн.

Тим часом іранські оперативники викрали внутрішні документи передвиборчої кампанії Трампа та використовували приховані публікації в соціальних мережах у рамках багатосторонньої спроби підірвати його кандидатуру, за словами представників розвідки США.

Співробітники розвідки США стурбовані тим, що Росія та Іран можуть використовувати дезінформацію, щоб спробувати розпалювати насильство в дні та тижні між днем ​​виборів і сертифікацією голосів.

Російські оперативники, ймовірно, ставитимуть під сумнів чесність президентських виборів у США, незалежно від результату, але, ймовірно, будуть "агресивнішими" у своїх зусиллях, якщо Гарріс переможе, повідомив журналістам представник розвідки.