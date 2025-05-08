РФ поширює історичну брехню, коли називає війну проти України "боротьбою з фашизмом", - Штайнмаєр
Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Кремль поширює історичну брехню, коли називає свою війну проти України "продовженням боротьби проти фашизму". Також він звинуватив США в "порушенні цінностей"
Про це він сказав у промові в Бундестазі, цитує Tagesspiegel.
"Своєю історичною брехнею Путін замовчує імперський обман, серйозну несправедливість і найтяжчі злочини. Визволителі Освенцима стали новими агресорами", - сказав Штайнмаєр.
Президент ФРН підкреслив: держава має стати сильнішою у військовому плані, "але не для того, щоб вести війну, а щоб запобігти війні".
"Війна Путіна за агресію, його кампанія проти вільної, демократичної країни, не має нічого спільного з боротьбою проти націонал-соціалістичної тиранії у Другій світовій війні", - продовжив Штайнмаєр, наголосивши, що Кремль поширює історичну брехню, коли називає війну проти України "продовженням боротьби проти фашизму".
Водночас німецький лідер розкритикував американську адміністрацію в "порушенні цінностей".
"Це не що інше, як подвійний епохальний розрив – агресивну війну Росії та порушення цінностей Америкою – це те, що знаменує кінець цього довгого ХХ століття (...) Але той факт, що Сполучені Штати, які значно сформували цей порядок, тепер також відвертаються від нього, є шоком абсолютно нового масштабу", - сказав він.
- Уряд Німеччини в четвер, 17 квітня, оновив список військової допомоги Україні, до якого увійшли САУ Zuzana, ракети для IRIS-T та боєприпаси.
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