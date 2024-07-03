РФ вирішила тимчасово припинити участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ

Про це йдеться в повідомленні пресслужби радфеду РФ.

"Упереджені дискримінаційні підходи, подвійні стандарти та тотальна русофобія, неготовність до предметної дискусії, у тому числі щодо актуальних питань забезпечення рівної та неподільної безпеки, свідчать про крайню деградацію ПА ОБСЄ як механізму міжпарламентської взаємодії", – йдеться в заяві.

Вказується, що ПА ОБСЄ заплющує очі на "порушення прав нацменшин в Україні" й у країнах Балтії, де їм нібито забороняють спілкуватися й навчатися російською.

Зазначається, що РФ також перестане платити внески в бюджет ПА ОБСЄ.

Голова радфеду Валентина Матвієнко доручила "негайно" надіслати телеграму про ухвалене рішення на сесію ПА ОБСЄ, яка відбувається цими днями в Румунії.

Окупантів обурила відмова Румунії у наданні віз членам делегації Росії для участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ в Бухаресті.