РФ вирішила тимчасово припинити участь у Парламентській асамблеї ОБСЄ
Рада федерації 3 липня ухвалила заяву про зупинення участі делегації Росії в Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ)
Про це йдеться в повідомленні пресслужби радфеду РФ.
"Упереджені дискримінаційні підходи, подвійні стандарти та тотальна русофобія, неготовність до предметної дискусії, у тому числі щодо актуальних питань забезпечення рівної та неподільної безпеки, свідчать про крайню деградацію ПА ОБСЄ як механізму міжпарламентської взаємодії", – йдеться в заяві.
Вказується, що ПА ОБСЄ заплющує очі на "порушення прав нацменшин в Україні" й у країнах Балтії, де їм нібито забороняють спілкуватися й навчатися російською.
Зазначається, що РФ також перестане платити внески в бюджет ПА ОБСЄ.
Голова радфеду Валентина Матвієнко доручила "негайно" надіслати телеграму про ухвалене рішення на сесію ПА ОБСЄ, яка відбувається цими днями в Румунії.
Окупантів обурила відмова Румунії у наданні віз членам делегації Росії для участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ в Бухаресті.
- Минулого тижня Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю деколонізації РФ.
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