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РФ заборонила в'їзд у країну 235 депутатам Австралії у відповідь на "політично вмотивовані санкції" проти росіян

17 квітня, 2024 середа
15:43
Світ Австралія

МЗС Росії заборонило в’їзд 235 муніципальним депутатам Австралії в РФ, оскільки вони, на думку відомства, формують "антиросійський порядок денний”

Про це йдеться на сайті МЗС РФ. 

Міністерство заявило, що відповідне рішення було ухвалене у відповідь на "політично вмотивовані санкції" уряду Австралії проти фізичних та юридичних осіб РФ. У російському МЗС підкреслюють, що обмеження "вводяться в рамках русофобської кампанії "колективного Заходу". 

Зазначено, що заборона на в'їзд запроваджена на безстроковій основі. Водночас у зовнішньополітичному відомстві Росії заявили, що робота над актуалізацією "стоп-листа" РФ буде продовжуватися, адже Австралія "не має наміру відмовлятися від антиросійського курсу і продовжує вводити нові санкційні заходи". 

  • 17 квітня міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.
Теги:
Росія
Австралія
санкції проти Росії
Війна з Росією
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