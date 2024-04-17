РФ заборонила в'їзд у країну 235 депутатам Австралії у відповідь на "політично вмотивовані санкції" проти росіян

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

Міністерство заявило, що відповідне рішення було ухвалене у відповідь на "політично вмотивовані санкції" уряду Австралії проти фізичних та юридичних осіб РФ. У російському МЗС підкреслюють, що обмеження "вводяться в рамках русофобської кампанії "колективного Заходу".

Зазначено, що заборона на в'їзд запроваджена на безстроковій основі. Водночас у зовнішньополітичному відомстві Росії заявили, що робота над актуалізацією "стоп-листа" РФ буде продовжуватися, адже Австралія "не має наміру відмовлятися від антиросійського курсу і продовжує вводити нові санкційні заходи".