РФ заборонила в'їзд у країну 235 депутатам Австралії у відповідь на "політично вмотивовані санкції" проти росіян
МЗС Росії заборонило в’їзд 235 муніципальним депутатам Австралії в РФ, оскільки вони, на думку відомства, формують "антиросійський порядок денний”
Про це йдеться на сайті МЗС РФ.
Міністерство заявило, що відповідне рішення було ухвалене у відповідь на "політично вмотивовані санкції" уряду Австралії проти фізичних та юридичних осіб РФ. У російському МЗС підкреслюють, що обмеження "вводяться в рамках русофобської кампанії "колективного Заходу".
Зазначено, що заборона на в'їзд запроваджена на безстроковій основі. Водночас у зовнішньополітичному відомстві Росії заявили, що робота над актуалізацією "стоп-листа" РФ буде продовжуватися, адже Австралія "не має наміру відмовлятися від антиросійського курсу і продовжує вводити нові санкційні заходи".
- 17 квітня міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що країни G7 продовжують розглядати низку можливостей розблокування майже $300 млрд із заморожених російських активів для допомоги Україні.
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