"РФ захищається від терористичних США, а українці раділи окупації": добірка фейків у світі за 9 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 9 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 9 квітня іноземні ЗМІ запустили три фейки.
Дезінформація: Американський політик Роберт Кеннеді-молодший заявив: "Україна – це все росіяни, вони розмовляють російською, вони етнічні росіяни, і Україна радісно прийняла росіян... І вони хотіли, щоб їх захопили".
Дезінформація: "За останній рік українські шахраї вкрали сотні мільйонів доларів у нічого не підозрюючих канадців та американців", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.
Дезінформація: "США, їхні союзники, включаючи Грузію/Україну, є "терористичними державами", а Російська Федерація захищається від них", – заявив американський аналітик Браян Берлетік.
- 7 квітня стало відомо, що російські пропагандисти поширюють чергову фейкову інформацію про те, що у Києві нібито з'являються плакати з зображенням президента Володимира Зеленського й написом "прострочений".
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