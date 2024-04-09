Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 квітня іноземні ЗМІ запустили три фейки.

Дезінформація: Американський політик Роберт Кеннеді-молодший заявив: "Україна – це все росіяни, вони розмовляють російською, вони етнічні росіяни, і Україна радісно прийняла росіян... І вони хотіли, щоб їх захопили".

Дезінформація: "За останній рік українські шахраї вкрали сотні мільйонів доларів у нічого не підозрюючих канадців та американців", – ірландський журналіст Чей Боуз написав у X.

Дезінформація: "США, їхні союзники, включаючи Грузію/Україну, є "терористичними державами", а Російська Федерація захищається від них", – заявив американський аналітик Браян Берлетік.