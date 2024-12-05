РФ закриває польське генконсульство у Санкт-Петербурзі

Що передувало

22 жовтня міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща закриває генеральне консульство Росії в Познані, а його персонал у державі визнають персонами нон ґрата.

Згодом у Польщі заявили, що країну повинні покинути вісім працівників російського генконсульства в Познані.

28 жовтня речник МЗС Польщі Павел Вронський зазначив, що відбулися "технічні переговори між польською та російською сторонами щодо функціонування консульства в Познані". За підсумками перемовин, консульству дали термін до 30 листопада, аби залишити цю будівлю.