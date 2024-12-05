РФ закриває польське генконсульство у Санкт-Петербурзі
Росія закриє генеральне консульство Польщі у Санкт-Петербурзі у відповідь на закриття свого генконсульства у Познані
Про це повідомляє російське МЗС.
Росіяни відкликають згоду на роботу польського генконсульства у Санкт-Петербурзі з 10 січня 2025 року.
"Керуючись принципом взаємності, persona non grata оголошено трьох дипломатичних співробітників Генерального консульства Республіки Польща в Санкт-Петербурзі, які мають залишити територію Росії до зазначеної дати", - йдеться в повідомленні.
У Москві вважають, що Варшава "реалізовувала відверто ворожу політику щодо Росії, практично повністю демонтувала вибудовану протягом багатьох десятиліть архітектуру російсько-польських відносин і відкрито заявляє про необхідність нанесення нашій країні "стратегічної поразки".
Що передувало
22 жовтня міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща закриває генеральне консульство Росії в Познані, а його персонал у державі визнають персонами нон ґрата.
Згодом у Польщі заявили, що країну повинні покинути вісім працівників російського генконсульства в Познані.
28 жовтня речник МЗС Польщі Павел Вронський зазначив, що відбулися "технічні переговори між польською та російською сторонами щодо функціонування консульства в Познані". За підсумками перемовин, консульству дали термін до 30 листопада, аби залишити цю будівлю.
- Актуальне
- Важливе