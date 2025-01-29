РФ заявила, що нібито загиблий у російському полоні австралієць Дженкінс може бути живим. Канберра вимагає підтвердження
Росія передала інформацію, що австралієць Оскар Дженкінс, який воював на боці України й нібито загинув у російському полоні, може бути живим
Про це повідомляє АВС news.
Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе заявив, що уряд отримав повідомлення з Росії про те, що військовий Дженкінс живий.
"Я не хочу підтверджувати, що це так, але, звичайно, це заява російської влади нашому департаменту. Ми отримали цю інформацію через міністерство закордонних справ і торгівлі, але ми шукаємо підтвердження", - заявив прем'єр.
- 15 січня Австралія викликала посла Росії через повідомлення про смерть полоненого військового з Мельбурна.
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