РФ заявила, що нібито загиблий у російському полоні австралієць Дженкінс може бути живим. Канберра вимагає підтвердження

Про це повідомляє АВС news.

Прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе заявив, що уряд отримав повідомлення з Росії про те, що військовий Дженкінс живий.

"Я не хочу підтверджувати, що це так, але, звичайно, це заява російської влади нашому департаменту. Ми отримали цю інформацію через міністерство закордонних справ і торгівлі, але ми шукаємо підтвердження", - заявив прем'єр.