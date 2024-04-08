Росії через війну та мобілізацію бракує медперсоналу, лікарів почали набирати з Африки, – британська розвідка
Влада в Росії заявила про нестачу 30 тис. лікарів. При цьому у районних лікарнях дефіцит медперсоналу становить близько 50%
Про це поінформувала британська розвідка.
Згідно зі звітом нестача персоналу пояснюється тим, що деякі медичні працівники працюють у приватному секторі, інші залишили країну. До 2% російських лікарів і медичних працівників залишили Росію ще у 2022 році, щоб уникнути призову.
За оцінками січня 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500, в основному через тривалий робочий день і низьку зарплату. За даними Центру аналізу європейської політики, щоб розв'язати цю проблему, Росія набирає лікарів з африканських країн з обмеженим підтвердженням кваліфікації.
"Основні ресурси та фінансові зобов'язання щодо підтримки війни Росії в Україні негативно впливають на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Число медичних працівників у Росії й надалі скорочуватиметься протягом 2024 року. Залучення медичного персоналу ззовні з обмеженою перевіркою кваліфікації створює потенціал для деградації клінічної практики", - зазначають у міноборони Британії.
- Улітку минулого року окупанти завезли на Херсонщину російських лікарів із досвідом роботи в Сирії.
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