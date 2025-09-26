Росія допоможе Китаю підготуватися до нападу на Тайвань, - RUSI

Про це повідомляє Британський аналітичний центр RUSI.

Голова Китаю Сі Цзіньпін наказав Народно-визвольній армії (НВАК) бути готовою до військового захоплення Тайваню до 2027 року. Масштабна десантна операція є дуже ризикованою, оскільки місця, придатні для десантних кораблів для доставки військ та техніки на берег, обмежені нахилом та вантажністю пляжів. Захоплення аеродромів може дозволити військам перекидати війська повітряним шляхом, але, як Росія виявила під час вторгнення в Україну, злітно-посадкові смуги можуть бути швидко позбавлені доступу. Тому НВАК прагне визначити шляхи диверсифікації як методів, так і місць, з яких вона може перекидати підрозділи на Тайвань.

Хоча кількість регіонів, де Росія перевершує Китай за військовим потенціалом, зменшується, Росія має практичний досвід та можливості для повітряного маневрування, чого бракує Китаю. Згідно з контрактами та листуванням, отриманими хакерською групою Black Moon, Росія у 2023 році погодилася поставити НВАК повний комплект озброєння та спорядження для оснащення повітряно-десантного батальйону, а також інше спеціальне спорядження, необхідне для повітряно-десантного проникнення у підрозділи спеціального призначення, а також повний цикл навчання операторів та технічного персоналу використанню цього спорядження. Крім того, Росія передає технології, які дозволять Китаю збільшити виробництво аналогічної зброї та військової техніки шляхом локалізації та модернізації.

RUSI спирається на близько 800 сторінок контрактів та супутніх матеріалів. Незалежні експерти перевірили їх на справжність. Існує ймовірність того, що частини документів були змінені або пропущені.

Угоди передбачають продаж Росією Китаю:

37 БМД-4М, легких десантних машин зі 100-мм гарматою та 30-мм автоматичною гарматою;

11 легких десантних протитанкових самохідних гармат "Спрут-СДМ1" зі 125-мм гарматою;

11 повітряних бронетранспортерів БТР-МДМ "Ракушка";

Кілька командно-спостережних машин "Рубін" та командно-штабних машин КШМ-Е.

В угодах зазначено, що всі броньовані машини повинні бути оснащені китайськими комплексами зв'язку та управління, а також з перевіркою їх електромагнітної сумісності з російським електронним обладнанням.

Угоди також вимагають від Росії навчити батальйон китайських десантників застосуванню цього обладнання. Водії бронетехніки проходитимуть навчання на базі Курганмашзаводу, а екіпажі командно-спостережних машин КМН та протитанкових гармат "Спрут" – у Пензі на ВАТ "НПП "Рубін". Після завершення курсів на навчальному обладнанні та тренажерах колективна підготовка китайського повітряно-десантного батальйону буде проведена на полігонах у Китаї.

