Росія дуже активно працює над заходами, які компроментують українців у Польщі, - політоглядачка Попович

Таку думку висловила редакторка щорічника "Український Альманах" (видання Об'єднання українців у Польщі) Ольга Попович в етері Еспресо.

"Не варто очаровуватись, що всі українці, які виїхали, підтримують Україну в цій війні. На жаль, є такі приклади, коли українці, виїхавши з України від бомбардування російських, на жаль, висловлюють свою підтримку не українській владі і звинувачують дуже часто теж Україну у цій агресії Росії. Тому безперечно, що із ідейних причин хтось піде (на концерт російського репера в Польщі, - ред.), а хтось прийде абсолютно, так би мовити, говорячи, що мистецтво поза політикою і їм просто подобається цей виконавець. Так було, є і буде. Яка це буде кількість, чи будуть провокації. Безперечно, що Росія дуже активно працює над такими теж заходами, і ми бачили на цьому концерті Коржа, аби якомога більше було прикладів таких, які компроментують українців загалом у Польщі. І будь-яка провокація, будь-який скандал, в якому задіяні українці у Польщі на руку Росії. І тому дуже часто українці стають просто інструментом в тих руках інформаційної війни Росії, проти загалом Заходу, проти України, і теж проти Польщі, зокрема", - сказала вона.

Водночас Ольга Попович зауважила, що у Польші зростають антиукраїнські настрої, і згідно з опитуваннями, серед тих, хто підтримує владу.

Натомість вона наголосила, що позиції прем‘єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра закордонних справ Родслава Сікорського є незмінними - вони підтримують Україну.

"У Польщі зростають антиукраїнські настрої, у Польщі зростає загалом тенденція така, що політики не бояться тепер, а на радше, я би сказала, навіть не те, що не бояться, а досить себе так впевнено почувають, що коли говорять про те, що Україна програє в цій війні, що треба подумати, які кошти Польща вкладає в Україну, чи це взагалі варто це робити і так далі. В принципі, останні опитування, які проводяться в Польщі, а дуже часто різні теж видання замовляють різні соцопитування щодо того, як підтримують поляки українців, чи вірять в перемогу, наприклад. І одне з таких опитувань, яке недавно з'явилося, безперечно, це не є загальнонаціональне опитування і там будуть свої нюанси, але тим не менше воно насторожує, тому що в тому опитуванні запитали, чи вірять поляки в перемогу України. І якщо ще попередні роки ми бачили для України досить позитивну динаміку, то зараз ми бачимо картину, де більшість поляків таки не вірить в перемогу України. І те, що є тривожним, що серед, якщо подивитися на політичний склад опитуваних, тобто кого вони з політичних Польщі підтримують, то у перемогу вірять якраз більше ті, хто підтримує зараз уряд", - додала вона.