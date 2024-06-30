Росія дуже зацікавлена у розколі ЄС і НАТО, - міністр оборони Швеції

Його слова наводить N-TV.

"Я думаю, що Кремль і Путін самі усвідомлюють, що вони програють цю війну. Але я вважаю, що Росія дуже зацікавлена ​​в тому, щоб розділити нас політично, як в ЄС, так і в НАТО", - заявив шведський міністр.

На його думку, напад Росії на територію НАТО не є неминучим, а Москва готова йти на великі політичні та військові ризики.

Йонсон також зазначив, що для збереження миру найкраще зробити НАТО сильнішим і зосередитися на стримуванні та обороні. Міністр оборони Швеції підкреслив, що для забезпечення безпеки Європи перш за все потрібно більше інвестицій у збройні сили.