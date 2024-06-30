Росія дуже зацікавлена у розколі ЄС і НАТО, - міністр оборони Швеції
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон переконаний, що Росія зацікавлена у тому, аби розколоти Європейський Союз і НАТО, а російський диктатор Володимир Путін може усвідомлювати, що програє війну проти України
Його слова наводить N-TV.
"Я думаю, що Кремль і Путін самі усвідомлюють, що вони програють цю війну. Але я вважаю, що Росія дуже зацікавлена в тому, щоб розділити нас політично, як в ЄС, так і в НАТО", - заявив шведський міністр.
На його думку, напад Росії на територію НАТО не є неминучим, а Москва готова йти на великі політичні та військові ризики.
Йонсон також зазначив, що для збереження миру найкраще зробити НАТО сильнішим і зосередитися на стримуванні та обороні. Міністр оборони Швеції підкреслив, що для забезпечення безпеки Європи перш за все потрібно більше інвестицій у збройні сили.
- Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі оцінив військовий потенціал Альянсу у випадку прямої конфронтації з Росією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.22Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе