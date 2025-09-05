Росія має близько 13,2 млрд тонн підтверджених запасів нафти: цього вистачить на 25 років, - Служба зовнішньої розвідки

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

"Росія має близько 13,2 млрд тонн рентабельних підтверджених запасів нафти – обсягів, яких за нинішніх темпів видобутку вистачить орієнтовно на 25 років. При цьому 96% фонду надр уже розподілено, що свідчить про майже повне використання доступних родовищ", – йдеться в повідомленні.

Одноразові права на видобування вуглеводнів РФ становили $50 млн за результатами аукціонів 2024 року. Акцентовано, що це удвічі менше, ніж доходи від розсипного видобутку золота – менш значущого сектору.

"Це сигналізує про падіння інвесторського інтересу до нафтогазової галузі. Упродовж наступних 10–15 років можливості дорозвідки наявних родовищ будуть вичерпані. Водночас обмежене фінансування та брак технологій для освоєння важкодоступних, геологічно складних і віддалених регіонів підривають енергетичну та економічну безпеку РФ", – додає розвідка.