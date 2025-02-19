Росія може розпочати локальну війну в Естонії, щоб перевірити реакцію НАТО на 5 статтю, - майор запасу НГУ Гетьман

Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман в етері телеканалу "Еспресо".

"Очевидно, для багатьох країн завершення війни - це капітуляція України і "полегшення". Але Путін буде намагатися атакувати інші європейські країни. Дивно, що міністр закордонних справ Польщі говорить від імені всієї Європи щодо відправлення військ в Україну. Адже британці, Балтійські країни, Франція не проти і розглядають ці питання. Поляки не тримають східний фланг - це робимо ми для всіх країн Європи", - зазначив він.

Якщо Європа не допомагатиме Україні у цій війні, то ризикує втратити свої території. Якщо ми не зможемо витримати оборону, росіяни можуть спробувати атакувати якусь країну НАТО.

"Були розрахунки, що росіяни можуть провести локальну війну приблизно через півроку. Скоріш за все, це буде Балтійська країна. Це може бути Естонія, зокрема Нарва. Туди можуть зайти "зелені чоловічки". Таким чином Росія перевірятиме реакцію НАТО на 5 статтю", - зауважив Гетьман.

Європейський Союз з економічної точки зору такий же потужний, як Китай чи Сполучені Штати. Якщо подивитися на валовий внутрішній продукт, то ЄС, США та Китай виробляють приблизно однакову кількість товарів і послуг. Можливостей у ЄС не менше, ніж у США, зауважив майор запасу НГУ.

"Війна відбувається в Європі, і найбільша небезпека для європейських країн. Треба створювати щось на кшталт європейського НАТО. Президент Зеленський запропонував створити єдині Збройні сили ЄС, і це не нова ідея. Розмови про це йдуть вже не перший рік. Пропозиція викликала нервову реакцію поляків, які заявили, що такого не буде. Вони чудово розуміють, що у разі створення об'єднаних Збройних сил, Україна буде грати першу скрипку. Однак кожна країна повинна відповідати за себе, і потрібно бути скромнішими у висловлюваннях", - додав він.