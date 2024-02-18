Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Вірменії, - військовий експерт Копчак

Про це він розповів у етері Еспресо

"Всі три країни Південного Кавказу перебувають в "екосистемі" Росії. У різних пропорціях, але це дійсно так. Зокрема, через ці країни Росія обходить санкції. Також відбувається підтримка економіки РФ. Що стосується режимів у регіоні, то ситуація дуже строката. До прикладу в Азербайджані зараз Ільхам Алієв отримав тотальну легітимність серед азербайджанського населення. Головною причиною цього стало відновлення територіальної цілісності", - пояснив Копчак.

Експерт також наголосив, що РФ не полишає спроб розхитати внутрішню ситуацію у Вірменії

"У Вірменії критично інша ситуація. Росія не залишає спроб розхитати режим Нікола Пашиняна. Втім, Росія у Вірменії стає настільки токсичною, що росіянам доводиться робити ставку у вірменському політикуму на відвертих фріків, які в електоральному плані не мають жодних перспектив. Тобто, тут тільки ескалаційний сценарій, підбурення й хаотизація ситуації. Росіяни бажали це робити руками Азербайджану. Тому зараз Пашинян не так розвертається від Росії, як намагається балансувати з пошуком можливих подушок безпеки", - додав він.