Росія намагається дестабілізувати ситуацію у Вірменії, - військовий експерт Копчак
Керівник Південно-Кавказької філії Центру досліджень армії конверсії та роззброєння Володимир Копчак повідомив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію всередині Вірменії та розхитати режим Нікола Пашиняна
Про це він розповів у етері Еспресо
"Всі три країни Південного Кавказу перебувають в "екосистемі" Росії. У різних пропорціях, але це дійсно так. Зокрема, через ці країни Росія обходить санкції. Також відбувається підтримка економіки РФ. Що стосується режимів у регіоні, то ситуація дуже строката. До прикладу в Азербайджані зараз Ільхам Алієв отримав тотальну легітимність серед азербайджанського населення. Головною причиною цього стало відновлення територіальної цілісності", - пояснив Копчак.
Експерт також наголосив, що РФ не полишає спроб розхитати внутрішню ситуацію у Вірменії
"У Вірменії критично інша ситуація. Росія не залишає спроб розхитати режим Нікола Пашиняна. Втім, Росія у Вірменії стає настільки токсичною, що росіянам доводиться робити ставку у вірменському політикуму на відвертих фріків, які в електоральному плані не мають жодних перспектив. Тобто, тут тільки ескалаційний сценарій, підбурення й хаотизація ситуації. Росіяни бажали це робити руками Азербайджану. Тому зараз Пашинян не так розвертається від Росії, як намагається балансувати з пошуком можливих подушок безпеки", - додав він.
- 12 лютого прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не була союзником Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року
- Також раніше Пашинян заявляв, що його країна більше не може покладатися на Росію як на свого головного оборонного і військового партнера.
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