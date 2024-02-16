"Росія намагається припинити війну": добірка ворожих фейків і маніпуляцій за 15 лютого

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 15 лютого січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Ворожий TG-канал "Андрей Медведев" оприлюднив повідомлення: "Що більше Україна зазнаватиме поразки на фронті, то більше і частіше українські бойовики здійснюватимуть терористичні атаки".

Дезінформація: Російський диктатор Путін заявив: "Росія намагається припинити війну, на першому етапі хотіла зробити це за допомогою мирних засобів".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Легитимный" написав: "Чергове 19-те засідання контактної групи "Рамштайн" нічим конкретним не завершилося".