Росія намагається спровокувати велику війну на Близькому Сході, - політолог Загородній
Політолог Тарас Загородній переконаний, що Росії дуже вигідна велика війна на Близькому Сході, оскільки це призведе до підняття цін на нафту
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Росія хоче війни великої війни на Близькому Сході. Для Кремля дуже важливо отримати ціну на нафту під $200. Саме тому Москва так активно підтримує ХАМАС, Ісламський джихад та палестинські фракції. Це продовження політичної лінії триває ще з часів СРСР і є традицією для влади у Кремлі. Не є таємницею, щоб подібні організації активно підтримували КДБ. Росія намагається створити небезпеку та точку напруження на Близькому Сході", - пояснив Загородній.
Політолог також вважає, що Росія готується до провокацій щодо країн Балтії.
"Саме тут інтереси РФ та Китаю збігаються. Зокрема, створення точок напруги для США в різних куточках світу, щоб у них було розпорошення сил. Далі, я гадаю, що після президентських виборів у Росії, слід очікувати провокації щодо країн Балтії. Думаю, що такий розвиток подій ми побачимо до кінця цього року", - додав він.
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