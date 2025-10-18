Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026

Росія планує підняти з дна арктичних морів затонулі атомні підводні човни: кошти заклали у бюджет РФ на 2026

Зіновія Воронович
18 жовтня, 2025 субота
18:16
Світ затонулий підводний човен

На 2026 рік у Росії запланували підготовку до підйому на поверхню двох атомних підводних човнів, а безпосередні роботи розпочнуть у 2027 році

Зміст

Про це повідомляє видання РБК.

У проєкт бюджету Російської федерації на 2026 рік заклали кошти на підняття з дна арктичних морів радянських атомних підводних човнів. На 2026 рік заплановано підготовку, а самі роботи розпочнуться у 2027 році.

Як повідомляє видання з посиланням на Росатом, у проєкт федерального бюджету на 2026 рік і плановий період 2027–2028 років передбачено виділення коштів на реабілітацію акваторії арктичних морів від затонулих і затоплених радіаційно небезпечних об'єктів починаючи з 2027 року. У 2026 році буде йти підготовка до запланованих робіт.

"З пояснювальної записки до проєкту бюджету випливає, що в держпрограмі "Розвиток атомного енергопромислового комплексу" передбачений розділ "Комплекс процесних заходів "Забезпечення безпечного поводження з федеральними радіоактивними відходами, підтримання в безпечному стані та утилізація ядерно- та радіаційно-небезпечних об'єктів ядерної спадщини". У 2026 році на це буде спрямовано 10,5 млрд руб., у 2027 році — 10,7 млрд руб., у 2028 році — 10,6 млрд руб. 

Які з затонулих субмарин спробують підняти на поверхню

За даними видання, йдеться про підйом на поверхню двох з семи радянських затонулих підводних атомних човнів К-27 і К-159.

Зокрема, К-27 — єдиний атомний підводний човен, був варіацією першого радянського атомного підводного човна К-3 з водо-водяним реактором, але у реакторах К-27 як теплоносій вперше використовувався рідкий метал — сплав свинцю і вісмуту. На момент проєктування і будівництва в (1950-ті роки) такий реактор вважався більш безпечним. Корабель ввели в експлуатацію у 1963 році. Під час третього рейду, у 1968 році, на підводному човні сталась аварія, а понад 140 осіб екіпажу отримали сильне опромінення. За офіційними даними, загинуло 9 осіб. У  1981 році в Карському морі підводний човен затопили. Він перебуває на глибині 75 м. 

Друга атомна субмарина – К-159 – була введена в експлуатації того ж року, що й К-27. Вона протрималась у складі Військово-морського флоту аж до 1989 року, а потім до 2003 перебувала на зберіганні у Гремисі. Затонула у 2003 р. коли її буксирували на утилізацію біля острова Кільдин у Баренцевому морі. Тоді загинули 9 членів екіпажу. Човен перебуває на глибині 250 м.

Про підйом цих субмарин на поверхню в РФ говорили впродовж багатьох років, однак відтерміновували через дефіцит кадрів, відсутністю спеціальної техніки та безпекові ризики. Крім того, станом на 2021 Росатом оцінював підйом атомних потопельників у 24,4 млрд руб. Виникає питання, чому саме тепер РФ вирішила втілити в життя проєкт, який відкладали з 2012 року.

Теги:
Новини
Росія
ядерна безпека
Більше новин
