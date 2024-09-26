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Росія розпочала дезінформаційну кампанію проти нового складу Єврокомісії, - ЦПД

Юлія Лаврук
26 вересня, 2024 четвер
17:41
Світ фейк

Росія розпочала дезінформаційну кампанію з дискредитації нового складу Європейської комісії, зокрема, для того, щоб посіяти недовіру між Україною та її партнерами

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У Центрі кажуть, що ключовим наративом цієї кампанії є те, що новий склад Єврокомісії нібито призведе до "глибокої політико-економічної кризи в європейських країнах". 

"Однією з головних мішеней обрано нову комісарку з питань розширення Євросоюзу, яка також відповідатиме за питання відновлення України, представницю Словенії Марту Кос", - йдеться у повідомленні.

Росіяни поширюють конспірологічні теорії про зловживання в питанні приєднання до ЄС нових членів та залякують наслідками подальшого розширення Євросоюзу.

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Крім того, роспропаганда використовує появу нової посади єврокомісара з оборони для просування тези про "трансформацію ЄС у військово-політичний блок", таким чином погрожуючи Європі прямим воєнним конфліктом з РФ.

До того ж росіяни поширюють маніпуляції навколо розподілення бюджетних потоків у ЄС.

У ЦПД наголошують, що метою цієї кампанії є спровокувати розкол всередині ЄС, дискредитувати європейські інституції та посіяти недовіру між Україною та її партнерами.

  • Минулого тижня було викрито російську "фабрику фейків", якою керує особисто заступник голови адміністрації "президента" Путіна Сергій Кирієнко
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Єврокомісія
Війна з Росією
фейк
пропаганда
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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