Росія розпочала дезінформаційну кампанію проти нового складу Єврокомісії, - ЦПД
Росія розпочала дезінформаційну кампанію з дискредитації нового складу Європейської комісії, зокрема, для того, щоб посіяти недовіру між Україною та її партнерами
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У Центрі кажуть, що ключовим наративом цієї кампанії є те, що новий склад Єврокомісії нібито призведе до "глибокої політико-економічної кризи в європейських країнах".
"Однією з головних мішеней обрано нову комісарку з питань розширення Євросоюзу, яка також відповідатиме за питання відновлення України, представницю Словенії Марту Кос", - йдеться у повідомленні.
Росіяни поширюють конспірологічні теорії про зловживання в питанні приєднання до ЄС нових членів та залякують наслідками подальшого розширення Євросоюзу.
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Крім того, роспропаганда використовує появу нової посади єврокомісара з оборони для просування тези про "трансформацію ЄС у військово-політичний блок", таким чином погрожуючи Європі прямим воєнним конфліктом з РФ.
До того ж росіяни поширюють маніпуляції навколо розподілення бюджетних потоків у ЄС.
У ЦПД наголошують, що метою цієї кампанії є спровокувати розкол всередині ЄС, дискредитувати європейські інституції та посіяти недовіру між Україною та її партнерами.
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