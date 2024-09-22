"Дуже багато часу втрачено": професор Айзенберг про російську пропаганду на Заході

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"На жаль, дуже багато часу втрачено, тому що фактично протягом багатьох років це робилося. Я думаю, після розпаду Радянського союзу, коли просто припинилися всі ці спроби через комуністичні партії західні дестабілізовувати захід , перемкнулися саме на те, що вони роблять зараз. Що вони роблять взагалі протягом останніх 30 років. Вони дестабілізують захід через такі вкиди, при чому більше ультраправого, дуже ультраправого характеру для того, щоб роздмухувати різні протиріччя в західному суспільстві, зокрема у Сполучених Штатах. І цей постінформаційний простір, у якому ми всі знаходимось, коли дуже багато людей є, які собі просто малюють якусь картину світу, в яку вони вірять, і вони сприймають лише те, що підтверджує те, у що вони вірять. Будь-яка дезінформація, яка підтверджує намальовану ними картину світу, ними сприймається, а реальна інформація не сприймається. Тобто якщо щось не подобається, то все це, як каже Трамп, Fake News", - зазначив він.

Професор Айзенберг вважає, що наразі для боротьби з російською пропагандою треба розширювати можливості поширення правдивої інформації.

"Це велика проблема, тому з одного боку так, треба викривати тих, хто отримує безпосередньо з Росії гроші, тих, хто повторює просто слово в слово російську пропаганду. Але треба робити і щось інше, треба значно розширювати можливості для розповсюдження правдивої інформації, тому що якщо ми будемо ганятися за кожним російським фейком, ми просто не зможемо нічого більше робити. У нас не вистачить ні на що часу, ми будемо лише спростовувати усю цю брехню суцільну, яка йде з Росії, при чому розповсюджується на різні країни різними мовами", - сказав він.