Заступник голови адміністрації Путіна Кирієнко керує "фабрикою фейків" проти України
Цього тижня було викрито російську "фабрику фейків", якою керує особисто заступник голови адміністрації "президента" Путіна Сергій Кирієнко
Про це заявив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.
"На цьому тижні було викрито пропагандиську машину РФ під назвою "Команда И". Це "фабрика фейків", яка курувалася особисто заступником голови адміністрації "президента" Путіна Сергієм Кирієнком. Саме ця пропагандистська машина стоїть за великою кіліькістю вкидів проти України як на території Росії, так і... на території третіх країн, які під впливом цих фейків можуть змінювати політичну позицію", - розповів він.
За словами Лещенка, це вкотре доводить, що РФ поширює брехню, щоб посіяти в світі недовіру до України та зменшити її підтримку.
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