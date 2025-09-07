"Росія, схоже, пішла на ескалацію": Келлог відреагував на удар РФ по будівлі Кабміну

Про це він написав у соцмережі X.

"Небезпекою будь-якої війни є ескалація. Росія, схоже, пішла на ескалацію, здійснивши найбільшу атаку на офіси Кабінету міністрів України в Києві", - зазначив Келлог.

Він також нагадав, що два тижні тому перебував у цій будівлі з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

"Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через такі дії. Саме тому президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну. Атака не була сигналом того, що Росія хоче дипломатично завершити цю війну", - резюмував спецпредставник президента США.

The danger in any war is escalation. Russia appears to be escalating with the largest attack of the war hitting offices of the UKR Cabinet in Kyiv. I was with their PM @Svyrydenko_Y two weeks ago in that building. History shows events can escalate out of control through actions… https://t.co/7ZskfAkh9e — Keith Kellogg (@generalkellogg) September 7, 2025