"Росія, схоже, пішла на ескалацію": Келлог відреагував на удар РФ по будівлі Кабміну
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що російська атака по будівлі Кабінету міністрів України не є сигналом про намір Москви завершити війну дипломатичним шляхом
Про це він написав у соцмережі X.
"Небезпекою будь-якої війни є ескалація. Росія, схоже, пішла на ескалацію, здійснивши найбільшу атаку на офіси Кабінету міністрів України в Києві", - зазначив Келлог.
Він також нагадав, що два тижні тому перебував у цій будівлі з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.
"Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через такі дії. Саме тому президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну. Атака не була сигналом того, що Росія хоче дипломатично завершити цю війну", - резюмував спецпредставник президента США.
- Ввечері 6 вересня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники та балістичні ракети по території України. Вночі під атакою дронів опинилася столиця, внаслідок чого є загиблі та поранені. Сталося влучання уламків в будівлю Кабміну. Кривий Ріг зазнав ударів балістикою – є постраждалі. У Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру внаслідок атаки БПЛА.
