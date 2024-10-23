Росія та Іран намагатимуться спровокувати насильницькі протести у США після виборів, - АР

Про це інформує АР.

Зазначається, що управління директора національної розвідки 22 жовтня опублікувало меморандум, у якому йдеться про те, що Іран та Росія можуть підтримати насильницькі протести або таємно організовуючи заходи самостійно чи заохочуючи участь у тих, що заплановані внутрішніми групами.

Мета полягатиме в тому, щоб посилити розділення, поставити під сумнів результати виборів та ускладнити передачу президентської влади у США.

Згідно з розсекреченою запискою національної розвідки, у січні російська військова розвідка намагалася завербувати американця для організації протестів у США. Американець, ймовірно, не підозрював про це і не знав, що контактує із російськими агентами.

Як заявляють представники розвідки, ризик того, що один із противників Штатів може спровокувати політичне насильство після виборів цього року вищий, оскільки чиновники обох країн тепер краще розуміють складний процес, який Штати використовують для підтвердження результатів голосування.

Офіційні особи кажуть, що Росія та Іран, а також Китай, хочуть підірвати американську єдність, поширюючи помилкові заяви про вибори, голосування та такі гострі питання, як імміграція, економіка або федеральна відповідь на недавні урагани.

Крім того, за словами чиновника з управління директора національної розвідки, Росія швидше за все спробує спровокувати протести в США незалежно від того, хто переможе в Білому домі. Однак у разі перемоги Камали Харріс відповідь РФ очікується агресивнішою.