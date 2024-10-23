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Росія та Іран намагатимуться спровокувати насильницькі протести у США після виборів, - АР

Світлана Кравченко
23 жовтня, 2024 середа
07:32
Світ Іран Росія

Росія та Іран можуть спробувати спровокувати насильницькі протести у США після президентських виборів наступного місяця, незалежно від того, хто переможе

Зміст

Про це інформує АР. 

Зазначається, що управління директора національної розвідки 22 жовтня опублікувало меморандум, у якому йдеться про те, що Іран та Росія можуть підтримати насильницькі протести або таємно організовуючи заходи самостійно чи заохочуючи участь у тих, що заплановані внутрішніми групами. 

Мета полягатиме в тому, щоб посилити розділення, поставити під сумнів результати виборів та ускладнити передачу президентської влади у США.

Згідно з розсекреченою запискою національної розвідки, у січні російська військова розвідка намагалася завербувати американця для організації протестів у США. Американець, ймовірно, не підозрював про це і не знав, що контактує із російськими агентами.

Як заявляють представники розвідки, ризик того, що один із противників Штатів може спровокувати політичне насильство після виборів цього року вищий, оскільки чиновники обох країн тепер краще розуміють складний процес, який Штати використовують для підтвердження результатів голосування.

Офіційні особи кажуть, що Росія та Іран, а також Китай, хочуть підірвати американську єдність, поширюючи помилкові заяви про вибори, голосування та такі гострі питання, як імміграція, економіка або федеральна відповідь на недавні урагани.

Крім того, за словами чиновника з управління директора національної розвідки, Росія швидше за все спробує спровокувати протести в США незалежно від того, хто переможе в Білому домі. Однак у разі перемоги Камали Харріс відповідь РФ очікується агресивнішою.

  • Також нещодавно представники розвідки США заявили, що "іноземні суб’єкти впливу", ймовірно, працюватимуть, щоб посіяти сумніви щодо результатів президентських виборів.
Теги:
Росія
вибори
вибори президента
Іран
вибори у США
США
акції протестів
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