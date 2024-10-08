Розвідка США побоюється, що "іноземні суб’єкти впливу" можуть поставити під сумнів результати президентських виборів
Представники розвідки США заявили, що "іноземні суб’єкти впливу", ймовірно, працюватимуть, щоб посіяти сумніви щодо результатів президентських виборів
Про це повідомляє Reuters.
На брифінгу для журналістів, присвяченому діяльності Росії, Китаю, Ірану й Куби з впливу на вибори, представники розвідки заявили, що "іноземні суб’єкти впливу" намагатимуться використати невизначеність суперечливих виборів, щоб підірвати довіру до чесності виборів і виборчих процесів.
За даними розвідки, РФ та Іран вже намагалися схилити виборців у США під час цьогорічної президентської кампанії, тоді як Китай намагався вплинути на низку перегонів проти голосування, включаючи кампанії до Конгресу.
Росія намагалася заохотити американську громадськість виступити проти підтримки України. А суб'єкти, пов'язані з урядом Китаю, зосередилися на "десятках" змагань за посади в органах влади нижчого рівня.
Натомість уряд Китаю заперечує втручання у вибори в США, і називає такі заяви "зловмисними спекуляціями".
Представники американської розвідки заявили, що провели втричі більше брифінгів для кандидатів, кампаній і членів виборчих комісій щодо операцій впливу, порівняно з попередніми виборчими циклами, в тому числі щодо зусиль Росії, Китаю та Ірану.
- Президент США Джо Байден висловив стурбованість тим, що майбутні президентські вибори можуть пройти не мирно, оскільки риторика колишнього президента Дональда Трампа може призвести до "небезпечного результату".
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