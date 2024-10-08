Розвідка США побоюється, що "іноземні суб’єкти впливу" можуть поставити під сумнів результати президентських виборів

Про це повідомляє Reuters.

На брифінгу для журналістів, присвяченому діяльності Росії, Китаю, Ірану й Куби з впливу на вибори, представники розвідки заявили, що "іноземні суб’єкти впливу" намагатимуться використати невизначеність суперечливих виборів, щоб підірвати довіру до чесності виборів і виборчих процесів.

За даними розвідки, РФ та Іран вже намагалися схилити виборців у США під час цьогорічної президентської кампанії, тоді як Китай намагався вплинути на низку перегонів проти голосування, включаючи кампанії до Конгресу.

Росія намагалася заохотити американську громадськість виступити проти підтримки України. А суб'єкти, пов'язані з урядом Китаю, зосередилися на "десятках" змагань за посади в органах влади нижчого рівня.

Натомість уряд Китаю заперечує втручання у вибори в США, і називає такі заяви "зловмисними спекуляціями".

Представники американської розвідки заявили, що провели втричі більше брифінгів для кандидатів, кампаній і членів виборчих комісій щодо операцій впливу, порівняно з попередніми виборчими циклами, в тому числі щодо зусиль Росії, Китаю та Ірану.