Росія веде переговори з Китаєм щодо отримання кредитів у юанях, - Reuters
Міністерство фінансів Росії обговорювало зі своїми китайськими колегами можливість отримання кредитів у юанях, але рішення ще не ухвалено
Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов у коментарях, опублікованим у понеділок, пише Reuters
"Переговори з китайськими партнерами ведуться вже давно. Поки що рішення немає", - сказав Силуанов.
Він додав, що "цю тему обговорювали наприкінці минулого року на міжвідомчому діалозі".
- 21 лютого стало відомо, що три найбільші банки Китаю перестали приймати платежі від російських підсанкційних фінансових організацій через ризики вторинних санкцій.
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