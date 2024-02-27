Росія веде переговори з Китаєм щодо отримання кредитів у юанях, - Reuters

Про це заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов у коментарях, опублікованим у понеділок, пише Reuters

"Переговори з китайськими партнерами ведуться вже давно. Поки що рішення немає", - сказав Силуанов.

Він додав, що "цю тему обговорювали наприкінці минулого року на міжвідомчому діалозі".